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Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu
Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu
İstanbul Avcılar’da kendileri veya yakını hasta olanlar için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T12:34+0300
2022-01-02T12:34+0300
türkiye
istanbul
yılbaşı
avcılar
ilaç
yeni yıl
eczane
kuyruk
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Yeni yılın ilk gününde kendileri veya yakını oldukları hastaların ilaçlarını almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdular.10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Cumartesi günlerinde eczaneler açık olsa da ancak yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczaneler hizmet verdi.Uzun kuyruklar oluştu, ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/hastanelerde-hatirlatma-dozu-kuyrugu-1051929922.html
türkiye
istanbul
avcılar
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istanbul, yılbaşı, avcılar, ilaç, yeni yıl, eczane, kuyruk

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

12:34 02.01.2022
© İHAAvcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu
Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© İHA
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İstanbul Avcılar’da kendileri veya yakını hasta olanlar için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının yetersizliğini dile getirerek uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı.
Yeni yılın ilk gününde kendileri veya yakını oldukları hastaların ilaçlarını almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdular.
10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumartesi günlerinde eczaneler açık olsa da ancak yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczaneler hizmet verdi.
Uzun kuyruklar oluştu, ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.
Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
KORONAVİRÜS
Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu
20 Aralık 2021, 12:03
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