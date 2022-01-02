https://tr.sputniknews.com/20220102/avcilarda-nobetci-eczane-kuyrugu-1052324610.html

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

İstanbul Avcılar’da kendileri veya yakını hasta olanlar için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T12:34+0300

2022-01-02T12:34+0300

2022-01-02T12:34+0300

türkiye

istanbul

yılbaşı

avcılar

ilaç

yeni yıl

eczane

kuyruk

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Yeni yılın ilk gününde kendileri veya yakını oldukları hastaların ilaçlarını almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdular.10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Cumartesi günlerinde eczaneler açık olsa da ancak yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczaneler hizmet verdi.Uzun kuyruklar oluştu, ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/hastanelerde-hatirlatma-dozu-kuyrugu-1051929922.html

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istanbul, yılbaşı, avcılar, ilaç, yeni yıl, eczane, kuyruk