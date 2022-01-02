Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Yeni yılın ilk gününde kendileri veya yakını oldukları hastaların ilaçlarını almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdular.10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Cumartesi günlerinde eczaneler açık olsa da ancak yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczaneler hizmet verdi.Uzun kuyruklar oluştu, ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.
İstanbul Avcılar’da kendileri veya yakını hasta olanlar için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının yetersizliğini dile getirerek uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı.
Yeni yılın ilk gününde kendileri veya yakını oldukları hastaların ilaçlarını almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdular.
10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumartesi günlerinde eczaneler açık olsa da ancak yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczaneler hizmet verdi.
Uzun kuyruklar oluştu, ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.