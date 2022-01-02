Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/caldiklari-otomobille-ters-yonde-giderken-kaza-yaptilar-1052318843.html
Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
Konya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T00:51+0300
2022-01-02T00:51+0300
türkiye
konya
trafik kazası
hırsızlık
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052318816_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_64a7423c67107eaae2a410731fa66b9d.jpg
Saat 22.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Aksaray Çevre Yolununun 16. kilometresinde, akşam saatlerinde Karatay ilçesinden henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi tarafından çalınan 42 AIS 873 plakalı Fiat marka otomobil, Aksaray Çevre Yolunda ters istikamette seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İ.M. idaresindeki 68 LB 352 Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı.Kazada çalıntı aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücü İ.M. kazayı yara almadan atlattı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi. Polis kaza sonrası araçtan kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan 42 AIS 873 plakalı aracın sahibinin kazadan 4 saat önce polis merkezine şikayetçi olduğu ve sosyal medya hesabından aracının çalındığı ihbarında bulunduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220101/ankarada-ego-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1052315994.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052318816_161:0:1061:675_1920x0_80_0_0_49a286b68f6349897453b355c01d157f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, trafik kazası, hırsızlık, yaralı

Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar

00:51 02.01.2022
© İHA / İbrahim YetkinKonya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Konya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© İHA / İbrahim Yetkin
Abone ol
Konya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Saat 22.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Aksaray Çevre Yolununun 16. kilometresinde, akşam saatlerinde Karatay ilçesinden henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi tarafından çalınan 42 AIS 873 plakalı Fiat marka otomobil, Aksaray Çevre Yolunda ters istikamette seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İ.M. idaresindeki 68 LB 352 Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı.
Kazada çalıntı aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücü İ.M. kazayı yara almadan atlattı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi. Polis kaza sonrası araçtan kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan 42 AIS 873 plakalı aracın sahibinin kazadan 4 saat önce polis merkezine şikayetçi olduğu ve sosyal medya hesabından aracının çalındığı ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
TÜRKİYE
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 kişi yaralandı
Dün, 21:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:55ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
01:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti
01:3050 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi
01:17Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı
00:53Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
00:51Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
00:41Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı
00:28Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
DünTony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı
DünGolf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
DünTürkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Dünİran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti
DünMarmaray'a yüzde 36 zam geldi, TCDD 'İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu' dedi
DünMeriç Nehri'nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor
DünEren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
DünBakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı
DünGenç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor
DünRusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
DünHakkari'deki 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
DünFransız bakan, yılbaşı gecesinde 874 aracın ateşe verilmesinden 'mutlu': 'Şiddette düşüş görüldü'