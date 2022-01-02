https://tr.sputniknews.com/20220102/kubada-devrimin-63-yil-donumu-kutlandi-1052322076.html

Küba’da devrimin 63. yıl dönümü kutlandı

Küba’da devrimin 63. yıl dönümü kutlandı

Karayip ülkesi Küba'da, Kovid-19'un gölgesinde devrim zaferinin 63. yıl dönümü kutlandı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T09:31+0300

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2022-01-02T09:31+0300

dünya

nicolas maduro

küba

devrim

yıl dönümü

miguel diaz-canel

kutlama

kovid-19

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devrim zaferinin 63.yıl dönümü arifesinde, Kovid-19 ile mücadelede güçlü katkılarda bulunan birçok bilimsel kurumu ziyaret ettik. Küba biliminin 2022 yılında çok daha fazla ilerleyeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella da sosyal medya hesabından Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm Kübalıları kutluyorum. Çalışmaya ve başarılı olmaya devam ediyoruz" dedi.Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yayımladıkları mesajlarda Küba Devrimi'ni tebrik etti.Siyasi desteğini yitiren Batista'nın, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmasıyla gerilla savaşını kazanan Castro, 1 Ocak 1959'da iktidara gelerek Küba Devrimini gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-kuba-fuze-krizi-tekrarlanabilir-1051619439.html

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nicolas maduro, küba, devrim, yıl dönümü, miguel diaz-canel, kutlama, kovid-19