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Küba’da devrimin 63. yıl dönümü kutlandı
Karayip ülkesi Küba'da, Kovid-19'un gölgesinde devrim zaferinin 63. yıl dönümü kutlandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devrim zaferinin 63.yıl dönümü arifesinde, Kovid-19 ile mücadelede güçlü katkılarda bulunan birçok bilimsel kurumu ziyaret ettik. Küba biliminin 2022 yılında çok daha fazla ilerleyeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.
En vísperas del aniversario 63 del triunfo de la Revolución visitamos varias instituciones científicas que han realizado contundentes aportes al enfrentamiento de la #COVID19. Estamos convencidos que para el 2022 la ciencia cubana irá por mucho más. https://t.co/s0zvWt28Bl— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 30, 2021
Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella da sosyal medya hesabından Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm Kübalıları kutluyorum. Çalışmaya ve başarılı olmaya devam ediyoruz" dedi.
Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yayımladıkları mesajlarda Küba Devrimi'ni tebrik etti.
En el 63° Aniversario de la Revolución Cubana, saludamos al heroico pueblo del Comandante Fidel. Recordamos los sacrificios y las luchas de los barbudos. Cuba, la Isla valiente, sigue dando lecciones de humanismo, dignidad y fortaleza. pic.twitter.com/8WMdQbjkf0— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 1, 2022
Siyasi desteğini yitiren Batista'nın, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmasıyla gerilla savaşını kazanan Castro, 1 Ocak 1959'da iktidara gelerek Küba Devrimini gerçekleştirdi.
9 Aralık 2021, 19:47