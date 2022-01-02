https://tr.sputniknews.com/20220102/sokak-kopegine-maganda-kursunu-saldirgan-gozaltina-alindi-1052332034.html

Sokak köpeğine maganda kurşunu: Saldırgan gözaltına alındı

Sokak köpeğine maganda kurşunu: Saldırgan gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne bağlı Gömülü Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine silahla ateş ederek... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T18:46+0300

2022-01-02T18:46+0300

2022-01-02T19:32+0300

türkiye

şanlıurfa

köpek

viranşehir

maganda kurşunu

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Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre olay geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim ile Gönüllü Köyü'ne giden öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir sokak köpeğine, 63 HU 987 plakalı pickup sürücüsü tarafından silahla ateş edildi. Kurşuna hedef olan hayvan acı içinde yerde kıvranırken, kimliği öğrenilemeyen sürücü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.Vahşet olay yerinde bulunan bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca Viranşehir Kaymakamlığı inceleme başlatıldı ve zanlı Jandarma tarafından yakalandı.Maganda kurşununa hedef olan köpeğin akıbetiyle ilgili bilgi alınamazken, olaya sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları maganda sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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türkiye

şanlıurfa

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