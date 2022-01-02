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Tesla, 200 bin aracını geri çağırdı: 'Kaput aniden açılarak kazaya neden olabilir'
Tesla, 200 bin aracını geri çağırdı: 'Kaput aniden açılarak kazaya neden olabilir'
ABD’li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de 500 bin aracını çağıran şirket... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T05:14+0300
2022-01-02T05:14+0300
dünya
çin
tesla
geri çağırma
otomobil
elektrikli otomobil
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 200 bin aracını geri çağıracağını duyurdu.Geçtiğimiz günlerde ABD’de yaklaşık 500 bin aracını geri çağırdığını açıklayan şirket, araçların gövdesi ve ön kaputunda kaza riskini artıran sorunlar bulunduğunu aktardı.NTV'nin haberine göre Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi, kusurların araçların arka kameralarını etkileyebileceğini veya sürüş sırasında kaputların aniden açılmasına neden olabileceğini söyledi.Geri çağırmanın 2015 ila 2020 yılları arasında üretilen yaklaşık 19 bin 700 Model S ve yaklaşık 180 bin Model 3 aracı içerdiği vurgulandı.Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın elektrikli araç şirketinin arabaları ücretsiz olarak inceleyip sorunları çözeceğini söyledi.Model 3 otomobillerde bagajın tekrar tekrar açılıp kapanması, arka görüş kamerası kablosuna zarar verebileceğinin altı çizilirken, açıklamada "Bu, geri giderken sürücünün görüşünü etkileyecek ve aşırı durumlarda çarpışma riskini artıracaktır" denildi.ABD'de yaklaşık 500 bin araç geri çağrılmıştıGeçtiğimiz günlerde ABD güvenlik düzenleyicisi, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla'nın 475 binden fazla Model 3 ve Model S elektrikli otomobilini geri çağırdığını söylemişti.ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, özellikle Model 3 sedanlar için, geri görüş kameralarının arızalanarak çarpışma riskini artırabileceğini aktarmıştı.
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çin, tesla, geri çağırma, otomobil, elektrikli otomobil

Tesla, 200 bin aracını geri çağırdı: 'Kaput aniden açılarak kazaya neden olabilir'

05:14 02.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriTesla - logo
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD’li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de 500 bin aracını çağıran şirket, araçlarının gövdesinde ve ön kaputunda kaza riskini artıran nedenlerden dolayı Çin’deki araçları için geri çağırma uyguladığını bildirdi.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 200 bin aracını geri çağıracağını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ABD’de yaklaşık 500 bin aracını geri çağırdığını açıklayan şirket, araçların gövdesi ve ön kaputunda kaza riskini artıran sorunlar bulunduğunu aktardı.
NTV'nin haberine göre Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi, kusurların araçların arka kameralarını etkileyebileceğini veya sürüş sırasında kaputların aniden açılmasına neden olabileceğini söyledi.
Geri çağırmanın 2015 ila 2020 yılları arasında üretilen yaklaşık 19 bin 700 Model S ve yaklaşık 180 bin Model 3 aracı içerdiği vurgulandı.

Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın elektrikli araç şirketinin arabaları ücretsiz olarak inceleyip sorunları çözeceğini söyledi.

Model 3 otomobillerde bagajın tekrar tekrar açılıp kapanması, arka görüş kamerası kablosuna zarar verebileceğinin altı çizilirken, açıklamada "Bu, geri giderken sürücünün görüşünü etkileyecek ve aşırı durumlarda çarpışma riskini artıracaktır" denildi.

ABD'de yaklaşık 500 bin araç geri çağrılmıştı

Geçtiğimiz günlerde ABD güvenlik düzenleyicisi, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla'nın 475 binden fazla Model 3 ve Model S elektrikli otomobilini geri çağırdığını söylemişti.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, özellikle Model 3 sedanlar için, geri görüş kameralarının arızalanarak çarpışma riskini artırabileceğini aktarmıştı.
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
30 Aralık 2021, 17:05
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