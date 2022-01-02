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Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T22:19+0300
2022-01-02T22:19+0300
2022-01-02T22:19+0300
türkiye
van
kar yağışı
okul
edremit
ipekyolu
tuşba
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Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/erzincan-valiligi-duyurdu-kar-nedeniyle-okullar-tatil-edildi-1052333081.html
türkiye
van
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van, kar yağışı, okul, edremit, ipekyolu, tuşba
Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.