https://tr.sputniknews.com/20220102/vanin-merkez-uc-ilcesinde-kar-nedeniyle-egitime-bir-gun-ara-verildi-1052334846.html

Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

kar yağışı

okul

edremit

ipekyolu

tuşba

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Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/erzincan-valiligi-duyurdu-kar-nedeniyle-okullar-tatil-edildi-1052333081.html

türkiye

van

edremit

ipekyolu

tuşba

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van, kar yağışı, okul, edremit, ipekyolu, tuşba