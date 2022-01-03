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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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pozitif
koronavirüs
lloyd austin
koronavirüs
abd
joe biden
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirten Austin, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve 5 gün evde karantinada olacağını ifade etti.Austin, karantina esnasında gelecek haftaki önemli toplantılara sanal olarak katılmayı planladığını ve tüm yetkilerin kendisinde olacağını bildirdi.Lloyd Austin, diğer konularda ise ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks'in kendisini temsil edeceğini kaydetti.Temasta bulunduğu herkese test uygulanacağı bilgisini veren Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık'ta görüştüğünü, 30 Aralık 2021'den beri de Pentagon'da bulunmadığını belirtti.
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pozitif, koronavirüs, lloyd austin, abd, joe biden, temas

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı

05:06 03.01.2022 (güncellendi: 05:11 03.01.2022)
© REUTERS / Rod LamkeyABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Rod Lamkey
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirten Austin, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve 5 gün evde karantinada olacağını ifade etti.
Austin, karantina esnasında gelecek haftaki önemli toplantılara sanal olarak katılmayı planladığını ve tüm yetkilerin kendisinde olacağını bildirdi.
Lloyd Austin, diğer konularda ise ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks'in kendisini temsil edeceğini kaydetti.
Temasta bulunduğu herkese test uygulanacağı bilgisini veren Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık'ta görüştüğünü, 30 Aralık 2021'den beri de Pentagon'da bulunmadığını belirtti.
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