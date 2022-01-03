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Arabasıyla yanlışlıkla tramvay yoluna girdi, raylarda mahsur kaldı
Arabasıyla yanlışlıkla tramvay yoluna girdi, raylarda mahsur kaldı
Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:34+0300
2022-01-03T15:03+0300
tramvay
türkiye
fatih
topkapı
otomobil
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Topkapı Tramvay durağında Perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/polisin-kullandigi-motosiklet-tramvay-yolunda-yayaya-carpti-1049139096.html
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tramvay, fatih, topkapı, otomobil

Arabasıyla yanlışlıkla tramvay yoluna girdi, raylarda mahsur kaldı

14:34 03.01.2022 (güncellendi: 15:03 03.01.2022)
© DHAFatih, Topkapı tramvaya giren otomobil
Fatih, Topkapı tramvaya giren otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Topkapı Tramvay durağında Perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.
Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.
Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.
Polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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Polisin kullandığı motosiklet, tramvay yolunda yayaya çarptı
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