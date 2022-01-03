https://tr.sputniknews.com/20220103/bildirici-millet-ittifakinin-cumhurbaskani-adayini-yazma-yarisinda-birincilik-abdulkadir-selvide-1052344119.html

Bildirici: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında birincilik Abdulkadir Selvi'de

Bildirici: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında birincilik Abdulkadir Selvi'de

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, köşe yazarlarını, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını yazma konusunda incelediğini dile getirdi ve “Birincilik... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:32+0300

2022-01-03T10:32+0300

2022-01-03T10:33+0300

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, özellikle 'iktidara yakınlığıyla bilinen yazarların' Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını 'yazma yarışında' olduğunu belirterek, beş yazarı incelediğini ifade etti. Bildirici bugün kaleme aldığı yazıda, “Birincilik Abdülkadir Selvi'de! 1 yılda tam 53 yazı yazmış! Hem de savaş-gerginlik-tırmanma-hamle gibi sözcüklerle” ifadelerine yer verdi.Sabah, Hürriyet, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinden Mahmut Övür, Abdülkadir Selvi, Fuat Uğur, Emin Pazarcı ve Mehmet Acet’in 2021 yılı boyunca bu konuda yazdıkları yazıları inceleyen Bildirici, “Gördüğüm kadarıyla, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki yazılar son aylarda iyiden iyiye artmış. Bu konuda en çok yazan isim Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi. Bir yıl içerisinde köşesinde kaleme aldığı 261 yazıdan 53’ü Millet İttifakı’nın adayı hakkında. Selvi’yi, 23 yazıyla Yeni Şafak’tan Mehmet Acet izliyor. Ondan sonra da 15 yazıyla Sabah’tan Mahmut Övür, 12 yazıyla Akşam’dan Emin Pazarcı, 7 yazıyla da Türkiye’den Fuat Uğur geliyor” değerlendirmesini aktardı.Selvi’nin yazılarında savaş-gerilim-tırmanma-rekabet-hesap-hamle-strateji sözcüklerinin sıklıkla geçtiğine dikkati çeken Bildirici, “İncelediğim diğer yazarların yazılarında rekabet-gerginlik- savaş gibi sözcükler geçmiyor. Mehmet Acet “karmaşa”, Emin Pazarcı ‘itişme’, Fuat Uğur ‘bilmece’, Mahmut Övür ise yaşananları daha çok ‘operasyon’ ve ‘hamle’ sözcükleriyle aktarıyor” tespitini aktardı.'Kulis diye yazmak, her istediğini yazma özgürlüğü vermez'Medya Ombudsmanı Bildirici, “Kulis diye yazmak, gazeteciye her istediğini yazma özgürlüğü vermez. Kontrol edilmesi, mümkünse ilgili taraflara sorulması gereklidir. Doğrulanmamış söylentiler üzerinden siyasi değerlendirmeler yapmak iyi niyetle bağdaşmaz” eleştirisi getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211227/selvi-kilicdaroglu-ile-imamoglu-arasinda-ipler-geriliyor-1052159960.html

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