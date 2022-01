https://tr.sputniknews.com/20220103/dunya-nufusu-8-milyara-yaklasti-1052361424.html

Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı

Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı

ABD Sayım Bürosu, dünya nüfusunun şu anda ortalama 7.8 milyar olduğunu açıkladı. Gelecek yıla göre nüfusun yüzde 0.9 büyüdüğü belirtildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

ABD Sayım Bürosu, dünya nüfusunun şu anda ortalama 7,8 milyar olduğunu açıkladı. ABD’nin verilerine göre, ülkeye her 130 saniyede bir göçmen giriyor ve nüfus 1 sene içinde 707 bin kişi arttı.ABD Sayım Bürosu’na göre, 2021 Ocak ayından bu yana bu yana dünya nüfusu 74 milyon kişi artarken yüzde 0.9 büyüdü.Sözcü'nün aktardığına göre, ABD’nin nüfusunun şu anda 332,4 milyon olduğu tahmin ediliyor. Sayım Bürosu’na göre Kasım ayında güney sınırında 173 bin 620 yasadışı geçişe rastlandı. Kasım 2020’ye kıyasla yüzde 140’lık bir artış gözlemlendi.Rakamlara göre, ABD’de önümüzdeki yıl her dokuz saniyede bir doğum ve her 11 saniyede bir ölüm yaşanması bekleniyor. Yine verilere göre, dünya çapında saniyede 4.3 doğum beklenirken, bir saniyeye denk gelmesi beklenen ölüm sayısı ise 2 olarak açıklandı.Ajansın ABD rakamları, 2021 yılbaşından 2022 yılbaşına kadar yüzde 0.2’lik bir büyüme oranını temsil ediyor. Ajans daha önce ABD’nin pandemi sırasında en düşük nüfus artış oranına ulaştığını söylemişti.

