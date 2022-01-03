Irak'ta ABD askeri üssüne İHA saldırısı

3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle anma töreninin düzenlendiği Bağdat'ta ABD üssüne saldırı girişiminde bulunuldu.Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 2 İHA ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybının bulunmadığı ifade edildi.Öte yandan 2 İHA, ABD kuvvetlerinin füze sistemlerinin verdiği karşılık sonucu imha edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonucu can kaybı olmadığı belirtilirken, 2 İHA'nın imha edildiği bildirildi.
3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle anma töreninin düzenlendiği Bağdat'ta ABD üssüne saldırı girişiminde bulunuldu.
ביום השנה לחיסול סולימאני: כלי תקשורת ערביים מדווחים על מתקפת מל"טים על מוצב אמריקני בשדה התעופה הבינלאומי של בגדאד. לפי הדיווחים הם הופלו בידי מערכת הגנה אווירית@HaimOmripic.twitter.com/UKXLKSqhws