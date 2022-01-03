Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/irakta-abd-askeri-ussune-iha-saldirisi-1052349129.html
Irak'ta ABD askeri üssüne İHA saldırısı
Irak'ta ABD askeri üssüne İHA saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonucu can... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:48+0300
2022-01-03T12:48+0300
dünya
abd
irak
iha
saldırı
askeri üs
füze
üs
siha
silahlı iha (siha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101534/02/1015340210_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_95d03d2fb499f472a32f1cc1cc92530a.jpg
3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle anma töreninin düzenlendiği Bağdat'ta ABD üssüne saldırı girişiminde bulunuldu.Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 2 İHA ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybının bulunmadığı ifade edildi.Öte yandan 2 İHA, ABD kuvvetlerinin füze sistemlerinin verdiği karşılık sonucu imha edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210828/irakta-abd-askeri-ussune-roketli-saldiri-1048398584.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101534/02/1015340210_255:0:976:541_1920x0_80_0_0_42089e9b92a5fc8af19165e0e817fc1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, irak, iha, saldırı, askeri üs, füze, üs, siha, silahlı iha (siha), bağdat

Irak'ta ABD askeri üssüne İHA saldırısı

12:48 03.01.2022
© AFP 2021 / Ali al-SaadiABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / Ali al-Saadi
Abone ol
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonucu can kaybı olmadığı belirtilirken, 2 İHA'nın imha edildiği bildirildi.
3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle anma töreninin düzenlendiği Bağdat'ta ABD üssüne saldırı girişiminde bulunuldu.
Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 2 İHA ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybının bulunmadığı ifade edildi.
Öte yandan 2 İHA, ABD kuvvetlerinin füze sistemlerinin verdiği karşılık sonucu imha edildi.
Irak-ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
DÜNYA
Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
28 Ağustos 2021, 00:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce