TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
İstanbul'da birçok mahallede 12 saatlik su kesintisi
© AAMusluk - su kesintisi
© AA
İstanbul'da isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle birçok mahalleye 12 saat su verilemeyecek.
İstanbul'da Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle;
Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy
25 Kasım 2021, 00:51