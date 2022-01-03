https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbulda-bircok-mahallede-12-saatlik-su-kesintisi-1052342995.html

İstanbul'da birçok mahallede 12 saatlik su kesintisi

İstanbul'da birçok mahallede 12 saatlik su kesintisi

İstanbul'da isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle birçok mahalleye 12 saat su verilemeyecek. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:08+0300

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türkiye

istanbul

türkiye

beyoğlu

şişli

beşiktaş

su

su kesintisi

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İstanbul'da Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

https://tr.sputniknews.com/20211125/dogalgazi-kesilen-sitenin-sakinleri-yonetime-kayyum-atanmasi-1051125713.html

türkiye

istanbul

beyoğlu

şişli

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istanbul, türkiye, beyoğlu, şişli, beşiktaş, su, su kesintisi