Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220103/omicronla-ilgili-yeni-bilgiler-bagisiklik-sisteminden-gizlenebiliyor-testlerden-kacabiliyor-1052345333.html
Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?
Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?
Norveç'te yapılan Omicron araştırmada, varyantın 'soğuk algınlığıyla' benzer özellikler gösterdiği ve koronavirüs testlerinde 'yanlış negatif sonuçlara' yol... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:15+0300
2022-01-03T11:23+0300
koronavirüs
abd
bulaşıcı
koronavirüs
varyant
bulaşıcı hastalık
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051967675_0:55:3429:1984_1920x0_80_0_0_0b0c5ce8e69b9209ab2c79329b0ef3e6.jpg
Koronavirüs Omicron varyantı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin daha önce söylediği gibi dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Omicron varyantının semptomlarıyla ilgili olarak eatthis.com müdahale ekibine konuşan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) klinik profesör yardımcısı ve LiveWell Integrative Medicine tıbbi direktörü Dr. Shadi Vahdat, Omicron'un semptomlarının ne olduğunu ve varyant hakkında bilinmesi gereken diğer önemli bilgileri açıkladı.'Bağışıklık sisteminden daha kolay kaçıyor'"Omicron varyantı hakkında hala çok şey öğreniyoruz, ancak diğer varyantlara göre daha hızlı yayılma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor" diyen Dr. Vahdat, 'Omicron'un bağışıklık sisteminden daha kolay kaçtığını' ve farklı bir suşla enfekte olanlarda hastalığa yeniden yakalanma riskinin daha yüksek olduğunun düşünüldüğünü' açıkladı.Omicron varyantına yakalanmış çoğu insan için hastalığın semptomlarının 'soğuk algınlığına çok benzediğini' söyleyen Vahdat ayrıca, konuya ilişkin Norveç'te yapılan bir araştırmanın verilerini paylaştı:"Omicron varyantı ile enfekte olan çoğu kişinin aşılandığı Norveç'te yapılan bir çalışmada, en yaygın semptomların yüzde 83'le öksürük, yüzde 78'le burun akıntısı/burun tıkanıklığı, yüzde 74 ile yorgunluk/uyuşukluk, yüzde 72 ile boğaz ağrısı olduğunu bildirdiler. Hastalığın yüzde 42'sinde hafif ila orta şiddette semptomlar bildirdi ve hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmedi."Vahdat ayrıca, Kovid-19'dan ciddi oranda etkilenenlerin ve hastaneye yatırılması gereken kişişlerin büyük çoğunluğunun aşısız olanlardan meydana geldiğini açıkladı. 'Testlerden kaçabilir'Omicron varyantının yapısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Vahdat şunları söyledi:"Omicron varyantı, spike proteininde çoğu Delta ve Alpha varyantlarıyla ortaklaşan 30'dan fazla mutasyon içeriyor, ancak farklı olanlar, yüksek bulaşıcılık ve bağışıklık sistemimizden saklanma yeteneğinden sorumlu olabilir. Bu mutasyonlar, ayrıca mevcut koronavirüs testlerinin bazılarının tespitinde normalin altında olmasına neden olur." 'Yanlış negatiflere yol açabilir'"En son veriler, hızlı antijen testlerinden bazılarının oldukça bulaşıcı Omicron varyantını tespit etmede daha az duyarlı olabileceğini ve bazı yanlış negatiflere yol açabileceğini düşündürmektedir. FDA, mevcut farklı testleri izlemeye devam ediyor ve tespit etmede daha yüksek başarısızlıkları olan belirli kuruluşları rapor ediyor. Bir kliniğe veya bir test sahasına atıfta bulunurken, özel testlerinin Omicron'u tespit edip edemediğini sormak her zaman önemlidir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051967675_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_e524059249e7a0b96d1a928002d8f4ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, bulaşıcı, koronavirüs, varyant, bulaşıcı hastalık, omicron

Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?

11:15 03.01.2022 (güncellendi: 11:23 03.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICABD- Omicron
ABD- Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
Abone ol
Norveç'te yapılan Omicron araştırmada, varyantın 'soğuk algınlığıyla' benzer özellikler gösterdiği ve koronavirüs testlerinde 'yanlış negatif sonuçlara' yol açabileceği belirtildi.
Koronavirüs Omicron varyantı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin daha önce söylediği gibi dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor.
Omicron varyantının semptomlarıyla ilgili olarak eatthis.com müdahale ekibine konuşan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) klinik profesör yardımcısı ve LiveWell Integrative Medicine tıbbi direktörü Dr. Shadi Vahdat, Omicron'un semptomlarının ne olduğunu ve varyant hakkında bilinmesi gereken diğer önemli bilgileri açıkladı.

'Bağışıklık sisteminden daha kolay kaçıyor'

"Omicron varyantı hakkında hala çok şey öğreniyoruz, ancak diğer varyantlara göre daha hızlı yayılma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor" diyen Dr. Vahdat, 'Omicron'un bağışıklık sisteminden daha kolay kaçtığını' ve farklı bir suşla enfekte olanlarda hastalığa yeniden yakalanma riskinin daha yüksek olduğunun düşünüldüğünü' açıkladı.
Omicron varyantına yakalanmış çoğu insan için hastalığın semptomlarının 'soğuk algınlığına çok benzediğini' söyleyen Vahdat ayrıca, konuya ilişkin Norveç'te yapılan bir araştırmanın verilerini paylaştı:
"Omicron varyantı ile enfekte olan çoğu kişinin aşılandığı Norveç'te yapılan bir çalışmada, en yaygın semptomların yüzde 83'le öksürük, yüzde 78'le burun akıntısı/burun tıkanıklığı, yüzde 74 ile yorgunluk/uyuşukluk, yüzde 72 ile boğaz ağrısı olduğunu bildirdiler. Hastalığın yüzde 42'sinde hafif ila orta şiddette semptomlar bildirdi ve hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmedi."
Vahdat ayrıca, Kovid-19'dan ciddi oranda etkilenenlerin ve hastaneye yatırılması gereken kişişlerin büyük çoğunluğunun aşısız olanlardan meydana geldiğini açıkladı.

'Testlerden kaçabilir'

Omicron varyantının yapısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Vahdat şunları söyledi:
"Omicron varyantı, spike proteininde çoğu Delta ve Alpha varyantlarıyla ortaklaşan 30'dan fazla mutasyon içeriyor, ancak farklı olanlar, yüksek bulaşıcılık ve bağışıklık sistemimizden saklanma yeteneğinden sorumlu olabilir. Bu mutasyonlar, ayrıca mevcut koronavirüs testlerinin bazılarının tespitinde normalin altında olmasına neden olur."

'Yanlış negatiflere yol açabilir'

"En son veriler, hızlı antijen testlerinden bazılarının oldukça bulaşıcı Omicron varyantını tespit etmede daha az duyarlı olabileceğini ve bazı yanlış negatiflere yol açabileceğini düşündürmektedir. FDA, mevcut farklı testleri izlemeye devam ediyor ve tespit etmede daha yüksek başarısızlıkları olan belirli kuruluşları rapor ediyor. Bir kliniğe veya bir test sahasına atıfta bulunurken, özel testlerinin Omicron'u tespit edip edemediğini sormak her zaman önemlidir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:01Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
11:58İranlı kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' olabilir: 122 yaşında olduğunu söylüyor
11:46Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti
11:40Kılıçdaroğlu: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın
11:40Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi
11:19Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir
11:19Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu
11:15Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?
11:05Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu
11:03Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi
10:52Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti
10:43Ali Koç koronavirüse yakalandı
10:37Merkez Bankası'nın dördüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 3.12 milyar dolar
10:32Bildirici: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında birincilik Abdulkadir Selvi'de
10:28Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı
10:22Mardin'de 3 katlı binada patlama
10:22Kuzey ile Güney Kore arasında alışılmışın tersi yönde iltica
10:15Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
10:14Twitter ilk kez bir ABD'li vekilin hesabını kalıcı olarak askıya aldı
10:08İstanbul'da birçok mahallede 12 saatlik su kesintisi