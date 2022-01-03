https://tr.sputniknews.com/20220103/omicronla-ilgili-yeni-bilgiler-bagisiklik-sisteminden-gizlenebiliyor-testlerden-kacabiliyor-1052345333.html

Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?

Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?

Norveç'te yapılan Omicron araştırmada, varyantın 'soğuk algınlığıyla' benzer özellikler gösterdiği ve koronavirüs testlerinde 'yanlış negatif sonuçlara' yol... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T11:15+0300

2022-01-03T11:15+0300

2022-01-03T11:23+0300

koronavirüs

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koronavirüs

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bulaşıcı hastalık

omicron

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Koronavirüs Omicron varyantı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin daha önce söylediği gibi dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Omicron varyantının semptomlarıyla ilgili olarak eatthis.com müdahale ekibine konuşan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) klinik profesör yardımcısı ve LiveWell Integrative Medicine tıbbi direktörü Dr. Shadi Vahdat, Omicron'un semptomlarının ne olduğunu ve varyant hakkında bilinmesi gereken diğer önemli bilgileri açıkladı.'Bağışıklık sisteminden daha kolay kaçıyor'"Omicron varyantı hakkında hala çok şey öğreniyoruz, ancak diğer varyantlara göre daha hızlı yayılma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor" diyen Dr. Vahdat, 'Omicron'un bağışıklık sisteminden daha kolay kaçtığını' ve farklı bir suşla enfekte olanlarda hastalığa yeniden yakalanma riskinin daha yüksek olduğunun düşünüldüğünü' açıkladı.Omicron varyantına yakalanmış çoğu insan için hastalığın semptomlarının 'soğuk algınlığına çok benzediğini' söyleyen Vahdat ayrıca, konuya ilişkin Norveç'te yapılan bir araştırmanın verilerini paylaştı:"Omicron varyantı ile enfekte olan çoğu kişinin aşılandığı Norveç'te yapılan bir çalışmada, en yaygın semptomların yüzde 83'le öksürük, yüzde 78'le burun akıntısı/burun tıkanıklığı, yüzde 74 ile yorgunluk/uyuşukluk, yüzde 72 ile boğaz ağrısı olduğunu bildirdiler. Hastalığın yüzde 42'sinde hafif ila orta şiddette semptomlar bildirdi ve hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmedi."Vahdat ayrıca, Kovid-19'dan ciddi oranda etkilenenlerin ve hastaneye yatırılması gereken kişişlerin büyük çoğunluğunun aşısız olanlardan meydana geldiğini açıkladı. 'Testlerden kaçabilir'Omicron varyantının yapısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Vahdat şunları söyledi:"Omicron varyantı, spike proteininde çoğu Delta ve Alpha varyantlarıyla ortaklaşan 30'dan fazla mutasyon içeriyor, ancak farklı olanlar, yüksek bulaşıcılık ve bağışıklık sistemimizden saklanma yeteneğinden sorumlu olabilir. Bu mutasyonlar, ayrıca mevcut koronavirüs testlerinin bazılarının tespitinde normalin altında olmasına neden olur." 'Yanlış negatiflere yol açabilir'"En son veriler, hızlı antijen testlerinden bazılarının oldukça bulaşıcı Omicron varyantını tespit etmede daha az duyarlı olabileceğini ve bazı yanlış negatiflere yol açabileceğini düşündürmektedir. FDA, mevcut farklı testleri izlemeye devam ediyor ve tespit etmede daha yüksek başarısızlıkları olan belirli kuruluşları rapor ediyor. Bir kliniğe veya bir test sahasına atıfta bulunurken, özel testlerinin Omicron'u tespit edip edemediğini sormak her zaman önemlidir."

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abd, bulaşıcı, koronavirüs, varyant, bulaşıcı hastalık, omicron