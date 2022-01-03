Otomobile tutunan kaykaylı genç canından oluyordu

Denizli’de Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kaykay ve patenli iki genç trafiğin yoğun olarak aktığı bir caddede hareket halindeki otomobile tutundu.Aracın yan kısımlarına tutunan 2 genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı. O anlarda durumu fark ederek otomobilin arkasından gelen diğer sürücüler yavaşladı. Hızlarını arttırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek, kafasından aldığı darbe ile hafif yaralandı. Yere düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Denizli'de kaykay ile kayarken, bir araca tutunarak ilerlemeye çalışan genç aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Denizli’de Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kaykay ve patenli iki genç trafiğin yoğun olarak aktığı bir caddede hareket halindeki otomobile tutundu.
Aracın yan kısımlarına tutunan 2 genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı.
O anlarda durumu fark ederek otomobilin arkasından gelen diğer sürücüleryavaşladı. Hızlarını arttırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek, kafasından aldığı darbe ile hafif yaralandı.
Yere düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.