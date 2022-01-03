https://tr.sputniknews.com/20220103/otomobile-tutunan-kaykayli-genc-canindan-oluyordu-1052349684.html

Otomobile tutunan kaykaylı genç canından oluyordu

Otomobile tutunan kaykaylı genç canından oluyordu

Denizli'de kaykay ile kayarken, bir araca tutunarak ilerlemeye çalışan genç aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T13:04+0300

2022-01-03T13:04+0300

2022-01-03T13:04+0300

türkiye

trafik

denizli

trafik kazası

paten

kaykay

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Denizli’de Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kaykay ve patenli iki genç trafiğin yoğun olarak aktığı bir caddede hareket halindeki otomobile tutundu.Aracın yan kısımlarına tutunan 2 genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı. O anlarda durumu fark ederek otomobilin arkasından gelen diğer sürücüler yavaşladı. Hızlarını arttırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek, kafasından aldığı darbe ile hafif yaralandı. Yere düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/istanbulda-1385-metrekarelik-kaykay-pisti-acildi-1050305312.html

türkiye

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trafik, denizli, trafik kazası, paten, kaykay