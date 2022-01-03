https://tr.sputniknews.com/20220103/roscosmos-yilin-ilk-insanli-ucusu-icin-tarih-verdi-1052351552.html

Roscosmos yılın ilk insanlı uçuşu için tarih verdi

Roscosmos yılın ilk insanlı uçuşu için tarih verdi

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, Dünya’nın yörüngesine senenin ilk insanlı uçuşunun 18 Mart’ta gerçekleştirileceği açıklamasını yaptı. 2022’de Rus Soyuz aracı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-03T13:34+0300

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Roscosmos yetkililerinin açıklamasına göre bu sene Dünya’nın yörüngesine iki insanlı uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu uçuşlardan birincisi, 18 Mart’ta Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 18.55’te fırlatılacak Soyuz MS-21 aracıyla gerçekleştirilecek.Söz konusu Soyuz aracı ile kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilecek. Uçuşun üç saat sürmesi bekleniyor.Uzaya sonraki insanlı uçuşunsa 21 Eylül’de Moskova saatiyle 16.54’te başlaması planlanıyor.Rus uzay ekibindeki tek kadın da bu sene UUİ’ye gidecekBunun yanında, ABD ile yapılan uçuş anlaşması doğrultusunda kadın kozmonot Anna Kikina’nın eylül ya da ekim ayında Crew Dragon uzay aracı ile UUİ’ye uçuş gerçekleştirmesinin planlandığı belirtildi. Kikina, şu an için Rus kozmonot ekibi içinde yer alan tek kadın.Yılın ilk uzay yürüyüşü ocak ayı içinde gerçekleşecekRoscosmos’un açıklamalarına göre şu an UUİ’de bulunan Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ile Pyotr Dubrov’un da 19 Ocak’ta bu yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeleri planlanıyor. Kozmonotların istasyonun dışına çıkacakları anlamına gelen uzay yürüyüşü, Priçal isimli yeni modülün istasyona monte edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.36 uydu Mart'ta yörüngeye fırlatılacakRoscomos yetkilileri ayrıca, İngiliz teknoloji şirketi Oneweb’e ait 36 uydunun uzaya yerleştirilmesi için de 5 Mart’ta Baykonur Uzay Üssü’nden bir Soyuz-2.1b roketinin fırlatılmasının planlandığını söylediler. Daha önce söz konusu fırlatmanın ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

https://tr.sputniknews.com/20211209/roscosmos-ayin-kesfi-konsepti-hazir-1051619798.html

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