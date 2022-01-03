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Roscosmos yılın ilk insanlı uçuşu için tarih verdi
13:34 03.01.2022 (güncellendi: 13:37 03.01.2022)
© Fotoğraf : Roscosmos, VK\KudsverchkovRus kozmonot, açık uzaydan görüntüler paylaştı
© Fotoğraf : Roscosmos, VK\Kudsverchkov
Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, Dünya’nın yörüngesine senenin ilk insanlı uçuşunun 18 Mart’ta gerçekleştirileceği açıklamasını yaptı. 2022’de Rus Soyuz aracı ile yörüngeye iki insanlı uçuş yapılacak.
Roscosmos yetkililerinin açıklamasına göre bu sene Dünya’nın yörüngesine iki insanlı uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu uçuşlardan birincisi, 18 Mart’ta Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 18.55’te fırlatılacak Soyuz MS-21 aracıyla gerçekleştirilecek.
Söz konusu Soyuz aracı ile kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilecek. Uçuşun üç saat sürmesi bekleniyor.
Uzaya sonraki insanlı uçuşunsa 21 Eylül’de Moskova saatiyle 16.54’te başlaması planlanıyor.
В 2022 году запланировано два запуска пилотируемых корабля «Союз МС» с космодрома #Байконур: https://t.co/xbiBfziBVS— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 2, 2022
📍 18 марта в 18:55 мск — корабль #СоюзМС21 с экипажем МКС-67;
📍 21 сентября в 16:54 мск — корабль #СоюзМС22 с экипажем МКС-68. pic.twitter.com/uhgllAICjd
Rus uzay ekibindeki tek kadın da bu sene UUİ’ye gidecek
Bunun yanında, ABD ile yapılan uçuş anlaşması doğrultusunda kadın kozmonot Anna Kikina’nın eylül ya da ekim ayında Crew Dragon uzay aracı ile UUİ’ye uçuş gerçekleştirmesinin planlandığı belirtildi. Kikina, şu an için Rus kozmonot ekibi içinde yer alan tek kadın.
Yılın ilk uzay yürüyüşü ocak ayı içinde gerçekleşecek
Roscosmos’un açıklamalarına göre şu an UUİ’de bulunan Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ile Pyotr Dubrov’un da 19 Ocak’ta bu yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeleri planlanıyor. Kozmonotların istasyonun dışına çıkacakları anlamına gelen uzay yürüyüşü, Priçal isimli yeni modülün istasyona monte edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.
Космонавты @Anton_Astrey и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос 19 января 👨🚀👨🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 2, 2022
Основная цель: интеграция узлового модуля #Причал в состав российского сегмента МКС.
Программа работ на 6,5 часа 👉 https://t.co/fUkj3OnHuB pic.twitter.com/m2ipitbg4d
36 uydu Mart'ta yörüngeye fırlatılacak
Roscomos yetkilileri ayrıca, İngiliz teknoloji şirketi Oneweb’e ait 36 uydunun uzaya yerleştirilmesi için de 5 Mart’ta Baykonur Uzay Üssü’nden bir Soyuz-2.1b roketinin fırlatılmasının planlandığını söylediler. Daha önce söz konusu fırlatmanın ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyordu.
9 Aralık 2021, 19:52