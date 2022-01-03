https://tr.sputniknews.com/20220103/rusya-lideri-putin-tacikistan-cumhurbaskani-rahman-ile-telefonda-gorustu-1052370405.html

Rusya lideri Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Rusya lideri Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Rusya lideri Putin ve Tacikistanlı mevkidaşı Rahman’ın telefonda görüşerek, yeni yıl vesilesiyle birbirilerini tebrik ettiği, ayrıca ikili işbirliği ile ilgili... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T23:05+0300

2022-01-03T23:05+0300

2022-01-03T23:05+0300

dünya

rusya

vladimir putin

tacikistan

imamali rahman

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052163617_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_3ee5a8bdc7d1ca3d24ec986e9438e2c3.jpg

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede liderler yeni yıl vesilesiyle birbirilerini tebrik etti ve ikili işbirliği ile ilgili konuları ele aldı.Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yaptıkları telefon görüşmesi sırasında yeni yıl vesilesiyle birbirilerini içtenlikle kutladı ve iyi dileklerini iletti. 27 Aralık 2021'de St. Petersburg'da yapılan kapsamlı görüşmelerin devamı olarak ikili işbirliğinin bazı güncel konularına değinildi" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/rusya-tacikistandaki-ussune-gecen-yil-50nin-uzerinde-askeri-arac-ve-techizat-gonderdi-1052327090.html

rusya

tacikistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, tacikistan, imamali rahman, telefon görüşmesi