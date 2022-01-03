Rusya lideri Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede liderler yeni yıl vesilesiyle birbirilerini tebrik etti ve ikili işbirliği ile ilgili konuları ele aldı.Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yaptıkları telefon görüşmesi sırasında yeni yıl vesilesiyle birbirilerini içtenlikle kutladı ve iyi dileklerini iletti. 27 Aralık 2021'de St. Petersburg'da yapılan kapsamlı görüşmelerin devamı olarak ikili işbirliğinin bazı güncel konularına değinildi" ifadelerine yer verildi.
Rusya lideri Putin ve Tacikistanlı mevkidaşı Rahman’ın telefonda görüşerek, yeni yıl vesilesiyle birbirilerini tebrik ettiği, ayrıca ikili işbirliği ile ilgili konuları görüştüğü duyuruldu.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede liderler yeni yıl vesilesiyle birbirilerini tebrik etti ve ikili işbirliği ile ilgili konuları ele aldı.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yaptıkları telefon görüşmesi sırasında yeni yıl vesilesiyle birbirilerini içtenlikle kutladı ve iyi dileklerini iletti. 27 Aralık 2021'de St. Petersburg'da yapılan kapsamlı görüşmelerin devamı olarak ikili işbirliğinin bazı güncel konularına değinildi" ifadelerine yer verildi.