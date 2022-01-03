https://tr.sputniknews.com/20220103/yilbasi-gecesi-15-dakika-arayla-dogan-ikizlerden-biri-2022-yilina-kaydedildi-1052354098.html

2 milyonda bir ihtimal: İkizler 15 dakika arayla farklı yıllarda doğdu

2 milyonda bir ihtimal: İkizler 15 dakika arayla farklı yıllarda doğdu

ABD'de yılbaşı gecesi dünyaya gelen ikizler, 15 dakika arayla doğdukları için farklı yıllarda doğmuş sayıldı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T14:37+0300

2022-01-03T14:37+0300

2022-01-03T14:48+0300

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ABD Kaliforniya'da yılbaşı gecesi doğan ikizlerden biri, diğerinden 15 dakika sonra dünyaya geldiği için 2022 yılına kaydedildi. Natividad Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Anne Fatima Madrigal, bebek Alfredo Antonio Trujillo'yu 31 aralık gecesi saat 23:45'te dünyaya getirdi. Birinci çocuğun dünyaya gelmesinden 15 dakika sonra ise, kardeşi Aylin Yolanda Trujillo dünyaya geldi.People'ın haberine göre, anne Madrigal, yaşanan olayla ilgili olarak "İkiz olmaları ve farklı doğum günleri olması benim için çılgınca. Gece yarısı gelmesine şaşırdım ve mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Hastanede aile doktoru olan Dr. Ana Abril Arias ise, doğumu "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi. Arias ayrıca, "Bu küçüklerin 2021 ve 2022'de güvenli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni yıla başlamak için ne harika bir yol" ifadelerini kullandı.'2 milyonda bir ihtimal'Natividad Tıp Merkezi ayrıca, yaşanan doğumla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu 2022' yılında bölgenin ilk bebeği olarak karşıladı. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor: 2 milyonda bir ihtimal" ifadelerini kullandı.Yeni doğan ikizlerin, iki kız ve bir erkek olmak üzere üç büyük kardeşi daha bulunuyor.

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abd, kaliforniya, hastane, doğum, ikizler