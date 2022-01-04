https://tr.sputniknews.com/20220104/2-euro-ile-girdigi-slot-oyunundan-26-milyon-euro-ile-ayrildi-1052397275.html
2 euro ile girdiği slot oyunundan 2.6 milyon euro ile ayrıldı
2 euro ile girdiği slot oyunundan 2.6 milyon euro ile ayrıldı
30'lu yaşlarında bir Fransız, bir kumarhanenin slot makinesinden 2.6 milyon euro kazanarak 2022'ye 'rüya gibi' bir başlangıç yaptı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:28+0300
2022-01-04T17:28+0300
2022-01-04T17:28+0300
yaşam
fransa
euro
kumar
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kazanç
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Fransa'da bir adam, Saint-Amand-les-Eaux isimli kumarhanedeki slot makinesinde oyun oynamak için 2 euro'luk jeton aldı.Kumarhanenin işletmecisinin 'ara sıra oynayan biri' olarak tanımladığı adam, pazar gecesi oynadığı oyunda büyük ikramiyeyi kazanarak kumarhaneden 2.6 milyon euro (2.9 milyon dolar) ile ayrıldı.Partouche Grubu tarafından işletilen 38 Fransız kumarhanesinde, iddiaya göre, birbirine bağlı 175 slot makinesinde bir Megapot para ödülü mevcut. Aktarılana göre 31 kişi, son 10 yılda bu makinelerden 1'er milyon euro'dan fazla kazandı.Fransa'da kumara yönelik yasal önlemler, bağımlılık ve mali kayıp tehlikeleri nedeniyle sıkı bir şekilde düzenlendi. Bu düzenlemelerle birlikte, reklamcıların tüketicileri riskler konusunda uyarması zorunlu hale getirilirken çocukların hedeflenmesi ise yasaklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulda-hostes-kumardan-kazandiklari-para-icin-kabin-amirinin-evini-yagmaladi-1050357910.html
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fransa, euro, kumar, kumarhane, kazanç, makine, fransız, yeni yıl, euro/tl
2 euro ile girdiği slot oyunundan 2.6 milyon euro ile ayrıldı
30'lu yaşlarında bir Fransız, bir kumarhanenin slot makinesinden 2.6 milyon euro kazanarak 2022'ye 'rüya gibi' bir başlangıç yaptı.
Fransa'da bir adam, Saint-Amand-les-Eaux isimli kumarhanedeki slot makinesinde oyun oynamak için 2 euro'luk jeton aldı.
Kumarhanenin işletmecisinin 'ara sıra oynayan biri' olarak tanımladığı adam, pazar gecesi oynadığı oyunda büyük ikramiyeyi kazanarak kumarhaneden 2.6 milyon euro (2.9 milyon dolar) ile ayrıldı.
Partouche Grubu tarafından işletilen 38 Fransız kumarhanesinde, iddiaya göre, birbirine bağlı 175 slot makinesinde bir Megapot para ödülü mevcut. Aktarılana göre 31 kişi, son 10 yılda bu makinelerden 1'er milyon euro'dan fazla kazandı.
Fransa'da kumara yönelik yasal önlemler, bağımlılık ve mali kayıp tehlikeleri nedeniyle sıkı bir şekilde düzenlendi. Bu düzenlemelerle birlikte, reklamcıların tüketicileri riskler konusunda uyarması zorunlu hale getirilirken çocukların hedeflenmesi ise yasaklandı.