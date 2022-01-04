CHP’nin ’20 Aralık araştırılsın’ önergesi reddedildi

"20 Aralık Finansal Kumpasının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini 'köpük' görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek."