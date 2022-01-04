CHP’nin ’20 Aralık araştırılsın’ önergesi reddedildi

CHP’nin 20 Aralık günü yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesi, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
20 Aralık günü yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili CHP'nin sunduğu önergenin reddedildiğini açıklayan CHP Sözcüsü Öztrak, "Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini 'köpük' görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek" dedi.
CHP’nin 20 Aralık günü yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesi, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"20 Aralık Finansal Kumpasının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini 'köpük' görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek."
20 Aralık Finansal Kumpasının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini “köpük” görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek.