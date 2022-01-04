https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-hukumeti-protestolarin-ardindan-lng-fiyatlarini-dusurme-karari-aldi-1052404912.html

Kazakistan hükümeti, protestoların ardından LNG fiyatlarını düşürme kararı aldı

Kazakistan hükümeti, protestoların ardından LNG fiyatlarını düşürme kararı aldı

Kazakistan'da hükümet, Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarının protesto edilmesinin ardından bu bölgede gaz fiyatlarını düşürme kararı... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:02+0300

2022-01-04T22:02+0300

2022-01-04T22:02+0300

dünya

kazakistan

protesto

zam

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052404885_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_11066df0bf82a99bf371114921652558.jpg

Kazakistan hükümeti, ülkenin Mangistav bölgesinde LNG zammının protesto edilmesinin ardından söz konusu bölgede doğalgaz fiyatlarını düşürme yönünde karar aldı.Hükümetten yapılan açıklamada, "Hükümet komisyonu, Aktau kentindeki İntimak meydanında toplanan protestocularla görüştü. Görüşmede, Aktau kentindeki öncü grupla yapılan müzakereler sonucunda alınan kararlar, yani devlet şirketi Kazmunaygaz'ın sosyal sorumluluğu kapsamında Mangistav bölgesinde LNG fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceği bildirildi" denildi.Meydanda toplananlar hakkında cezai işlem uygulanmayacağı sözünü de veren hükümet, tarafların tüm sorunların yapıcı diyalog ve mevcut yasalar kapsamında çözülmesinde mutabakat sağladığını aktardı.Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre LNG fiyatlarındaki zamma ilişkin protestolar Mangistav bölgesine komşu Atırau ve Batı Kazakistan bölgelerinde de başladı.Hükümetin bu bölgelerdeki protestolar karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.Kazakistan'ın batısındaki Mangistav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoculara diyalog çağrısı yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistanda-lng-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-protestolar-duzenleniyor-1052389572.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, protesto, zam, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)