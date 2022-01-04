https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistan-hukumeti-protestolarin-ardindan-lng-fiyatlarini-dusurme-karari-aldi-1052404912.html
Kazakistan hükümeti, protestoların ardından LNG fiyatlarını düşürme kararı aldı
Kazakistan hükümeti, protestoların ardından LNG fiyatlarını düşürme kararı aldı
Kazakistan'da hükümet, Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarının protesto edilmesinin ardından bu bölgede gaz fiyatlarını düşürme kararı... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T22:02+0300
2022-01-04T22:02+0300
2022-01-04T22:02+0300
dünya
kazakistan
protesto
zam
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Kazakistan hükümeti, ülkenin Mangistav bölgesinde LNG zammının protesto edilmesinin ardından söz konusu bölgede doğalgaz fiyatlarını düşürme yönünde karar aldı.Hükümetten yapılan açıklamada, "Hükümet komisyonu, Aktau kentindeki İntimak meydanında toplanan protestocularla görüştü. Görüşmede, Aktau kentindeki öncü grupla yapılan müzakereler sonucunda alınan kararlar, yani devlet şirketi Kazmunaygaz'ın sosyal sorumluluğu kapsamında Mangistav bölgesinde LNG fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceği bildirildi" denildi.Meydanda toplananlar hakkında cezai işlem uygulanmayacağı sözünü de veren hükümet, tarafların tüm sorunların yapıcı diyalog ve mevcut yasalar kapsamında çözülmesinde mutabakat sağladığını aktardı.Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre LNG fiyatlarındaki zamma ilişkin protestolar Mangistav bölgesine komşu Atırau ve Batı Kazakistan bölgelerinde de başladı.Hükümetin bu bölgelerdeki protestolar karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.Kazakistan'ın batısındaki Mangistav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoculara diyalog çağrısı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/kazakistanda-lng-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-protestolar-duzenleniyor-1052389572.html
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kazakistan, protesto, zam, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Kazakistan hükümeti, protestoların ardından LNG fiyatlarını düşürme kararı aldı
Kazakistan'da hükümet, Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarının protesto edilmesinin ardından bu bölgede gaz fiyatlarını düşürme kararı aldı.
Kazakistan hükümeti, ülkenin Mangistav bölgesinde LNG zammının protesto edilmesinin ardından söz konusu bölgede doğalgaz fiyatlarını düşürme yönünde karar aldı.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Hükümet komisyonu, Aktau kentindeki İntimak meydanında toplanan protestocularla görüştü. Görüşmede, Aktau kentindeki öncü grupla yapılan müzakereler sonucunda alınan kararlar, yani devlet şirketi Kazmunaygaz'ın sosyal sorumluluğu kapsamında Mangistav bölgesinde LNG fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceği bildirildi" denildi.
Meydanda toplananlar hakkında cezai işlem uygulanmayacağı sözünü de veren hükümet, tarafların tüm sorunların yapıcı diyalog ve mevcut yasalar kapsamında çözülmesinde mutabakat sağladığını aktardı.
Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre LNG fiyatlarındaki zamma ilişkin protestolar Mangistav bölgesine komşu Atırau ve Batı Kazakistan bölgelerinde de başladı.
Hükümetin bu bölgelerdeki protestolar karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.
Kazakistan'ın batısındaki Mangistav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoculara diyalog çağrısı yapmıştı.