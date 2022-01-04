https://tr.sputniknews.com/20220104/merkez-bankasinin-1-aylik-uzlasmali-vadeli-doviz-ihalesine-teklif-gelmedi-1052398633.html

Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi

Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni modelde ikinci uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerini gerçekleştirdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T17:56+0300

2022-01-04T17:56+0300

2022-01-04T17:56+0300

ekonomi

merkez bankası

ihale

döviz

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Bloomberg HT'nin aktardığına göre TCMB'nin düzenlediği 1 ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihale için ise 1,2 milyonluk teklif alındı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,31 oldu.KOBİ'lerle sınırlanmıştıTCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti.İlgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211231/merkez-bankasi-ucuncu-doviz-mudahalesinin-buyuklugunu-acikladi-1052286311.html

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merkez bankası, ihale, döviz