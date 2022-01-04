Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220104/merkez-bankasinin-1-aylik-uzlasmali-vadeli-doviz-ihalesine-teklif-gelmedi-1052398633.html
Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi
Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni modelde ikinci uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerini gerçekleştirdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:56+0300
2022-01-04T17:56+0300
2022-01-04T17:56+0300
ekonomi
merkez bankası
ihale
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052365644_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9a7986876286ef06fccfb2bdc62d6f8.jpg
Bloomberg HT'nin aktardığına göre TCMB'nin düzenlediği 1 ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihale için ise 1,2 milyonluk teklif alındı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,31 oldu.KOBİ'lerle sınırlanmıştıTCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti.İlgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211231/merkez-bankasi-ucuncu-doviz-mudahalesinin-buyuklugunu-acikladi-1052286311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052365644_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ef63a452873f5be1cf8cf141a2f310f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, ihale, döviz
Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni modelde ikinci uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerini gerçekleştirdi.
Bloomberg HT'nin
aktardığına
göre TCMB'nin düzenlediği 1 ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihale için ise 1,2 milyonluk teklif alındı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,31 oldu.
KOBİ'lerle sınırlanmıştı
TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti.
İlgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.