https://tr.sputniknews.com/20220104/rus-disisleri-kosovanin-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etmesini-provokasyon-olarak-goruyoruz-1052406062.html

Rus Dışişleri: Kosova’nın Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini provokasyon olarak görüyoruz

Rus Dışişleri: Kosova’nın Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini provokasyon olarak görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kosova makamlarının bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:42+0300

2022-01-04T22:42+0300

2022-01-04T22:42+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

kosova

diplomat

istenmeyen kişi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051274511_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_9f3760e7001a8902265e72cdcc26aec5.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova yönetiminin bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesini provokasyon olarak değerlendirdiğini duyurdu.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Kosova makamlarının Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonu’nun Rus görevlisini ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini, bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir provokasyon olarak değerlendirdiği belirtildi.Açıklamada, "Priştine'nin sıradaki oyununu, bölgedeki etnik gruplar arasındaki ilişkilerin tansiyonunu yükseltmeyi, dünya örgütünün (BM) itibarını sarsmayı ve Rusya'nın Balkanlardaki yapıcı rolünü baltalamayı amaçlayan provokatif çizgisinin devamı olarak değerlendiriyoruz ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kosova makamlarının bu şekilde Priştine'nin Sırp nüfuslu bölgelerinde yürütülen yıkıcı politikasını objektif olarak kayıt altına alabilen kişilerden kurtulmaya çalıştıkları ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/putin-rusyanin-kosova-konusundaki-tutumunun-degismedi-1051152548.html

rusya

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kosova, diplomat, istenmeyen kişi