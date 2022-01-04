https://tr.sputniknews.com/20220104/rus-disisleri-kosovanin-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etmesini-provokasyon-olarak-goruyoruz-1052406062.html
Rus Dışişleri: Kosova’nın Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini provokasyon olarak görüyoruz
Rus Dışişleri: Kosova’nın Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini provokasyon olarak görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kosova makamlarının bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T22:42+0300
2022-01-04T22:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova yönetiminin bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesini provokasyon olarak değerlendirdiğini duyurdu.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Kosova makamlarının Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonu’nun Rus görevlisini ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini, bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir provokasyon olarak değerlendirdiği belirtildi.Açıklamada, "Priştine'nin sıradaki oyununu, bölgedeki etnik gruplar arasındaki ilişkilerin tansiyonunu yükseltmeyi, dünya örgütünün (BM) itibarını sarsmayı ve Rusya'nın Balkanlardaki yapıcı rolünü baltalamayı amaçlayan provokatif çizgisinin devamı olarak değerlendiriyoruz ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kosova makamlarının bu şekilde Priştine'nin Sırp nüfuslu bölgelerinde yürütülen yıkıcı politikasını objektif olarak kayıt altına alabilen kişilerden kurtulmaya çalıştıkları ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/putin-rusyanin-kosova-konusundaki-tutumunun-degismedi-1051152548.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kosova, diplomat, istenmeyen kişi
Rus Dışişleri: Kosova’nın Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini provokasyon olarak görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kosova makamlarının bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir provokasyon olarak değerlendirdiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova yönetiminin bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesini provokasyon olarak değerlendirdiğini duyurdu.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Kosova makamlarının Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonu’nun Rus görevlisini ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini, bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir provokasyon olarak değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Priştine'nin sıradaki oyununu, bölgedeki etnik gruplar arasındaki ilişkilerin tansiyonunu yükseltmeyi, dünya örgütünün (BM) itibarını sarsmayı ve Rusya'nın Balkanlardaki yapıcı rolünü baltalamayı amaçlayan provokatif çizgisinin devamı olarak değerlendiriyoruz ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Kosova makamlarının bu şekilde Priştine'nin Sırp nüfuslu bölgelerinde yürütülen yıkıcı politikasını objektif olarak kayıt altına alabilen kişilerden kurtulmaya çalıştıkları ifade edildi.