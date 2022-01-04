https://tr.sputniknews.com/20220104/tesla-sincan-uygur-ozerk-bolgesinde-showroom-acti-abdli-siyasetciler-tepkili-1052381315.html
Tesla, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'showroom' açtı: ABD'li siyasetçiler tepkili
Tesla, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'showroom' açtı: ABD'li siyasetçiler tepkili
ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir showroom açmasının ardından ABD'de eleştirildi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T10:52+0300
2022-01-04T10:52+0300
2022-01-04T10:50+0300
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sincan uygur özerk bölgesi
tesla
showroom
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Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yılbaşı gecesi Urumçi şehrinde bir showroom açtı.Ancak, Tesla'nın bu hamlesi ABD'de eleştiri konusu oldu.Biden yönetiminin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasasını sunan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi'ne bölgedeki soykırımı ve köle emeğini örtbas etmesine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Amerikan İmalat sanayi kuruluşu İttifakı başkanı Scott Paul ise, "Açık konuşacağım: Sincan'da iş yapan herhangi bir şirket, orada meydana gelen kültürel soykırımda suç ortağıdır. Ancak Tesla'nın eylemleri özellikle aşağılıktır" dedi.Tesla'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD yönetimi, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki faaliyetlerini 'soykırım' ve 'Müslüman azınlığın baskı altına alınması' olarak nitelendirirken, Çin yönetimi ise ABD'nin söz konusu iddialarının 'politik motivasyonlarla' öne sürüldüğünü ve 'Çin'i istikrarsızlaştırmayı amaçladığı' görüşünde. Söz konusu iddiaları uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme taşıyan ABD, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Uygurları 'zorla çalıştırdığını', dini inançlarını yasakladığını ve kültürel asimilasyona maruz bıraktığını iddia ediyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) ise, ABD'nin bugüne kadar Irak, Afganistan gibi Müslüman ülkelerde düzenlediği askeri operasyonları ve işgalleri hatırlatarak, ABD'nin Sincan konusundaki tutumunu 'ikiyüzlülük' olarak nitelendiriyor.
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abd, çin, sincan uygur özerk bölgesi, tesla, showroom
Tesla, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'showroom' açtı: ABD'li siyasetçiler tepkili
ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir showroom açmasının ardından ABD'de eleştirildi.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yılbaşı gecesi Urumçi şehrinde bir showroom açtı.
Ancak, Tesla'nın bu hamlesi ABD'de eleştiri konusu oldu.
Biden yönetiminin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasasını sunan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi'ne bölgedeki soykırımı ve köle emeğini örtbas etmesine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.
Amerikan İmalat sanayi kuruluşu İttifakı başkanı Scott Paul ise, "Açık konuşacağım: Sincan'da iş yapan herhangi bir şirket, orada meydana gelen kültürel soykırımda suç ortağıdır. Ancak Tesla'nın eylemleri özellikle aşağılıktır" dedi.
Tesla'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD yönetimi, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki faaliyetlerini 'soykırım' ve 'Müslüman azınlığın baskı altına alınması' olarak nitelendirirken, Çin yönetimi ise ABD'nin söz konusu iddialarının 'politik motivasyonlarla' öne sürüldüğünü ve 'Çin'i istikrarsızlaştırmayı amaçladığı' görüşünde.
Söz konusu iddiaları uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme taşıyan ABD, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Uygurları 'zorla çalıştırdığını', dini inançlarını yasakladığını ve kültürel asimilasyona maruz bıraktığını iddia ediyor.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) ise, ABD'nin bugüne kadar Irak, Afganistan gibi Müslüman ülkelerde düzenlediği askeri operasyonları ve işgalleri hatırlatarak, ABD'nin Sincan konusundaki tutumunu 'ikiyüzlülük' olarak nitelendiriyor.