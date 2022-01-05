https://tr.sputniknews.com/20220105/abd-onculugundeki-koalisyondan-suriyenin-kuzeydogusundaki-bazi-atis-mevzilerine-saldiri--1052434346.html
ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı atış mevzilerine saldırı
ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı atış mevzilerine saldırı
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı atış mevzilerini vurdu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:00+0300
2022-01-05T17:00+0300
2022-01-05T17:00+0300
savunma
abd
rusya
suriye
haseke
sana
deyr ez zor
koalisyon
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ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde bazı atış mevzilerini vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Bugün yaklaşık 15.40’tan (TSİ 23.40) bu yana koalisyon güçleri, Suriye'deki Green Village (Askeri Üssü) civarında yakın tehdit oluşturan dolaylı füzeleri fırlatma alanlarını izlemeye almıştı. Koalisyon güçleri, nefsi müdafaa olarak tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla saldırı düzenledi” ifadelerine yer verildi. Koalisyon yetkilileri, hedef alınan mevzilerin hangi gruba olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı, ancak bu mevzilerden her yöne saldırı düzenlenmesi riski bulunduğunu belirtti, bunun da Suriye'nin sivil nüfusu için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve kitlesel ölümlere yol açabileceğini ekledi. Ayrıca koalisyon yetkilileri, ‘herhangi bir tehdit karşısında kendilerini ve ortaklarını savunma hakkını saklı tuttuklarını ve bu güçleri korumak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceklerini’ kaydetti.31 Aralık 2021'de Suriye devlet televizyonu SANA, Haseke eyaletinin güneyinde ABD’ye ait bir askeri üssüne ateş açıldığını duyurmuştu. Olası zayiat ve hasara ilişkin bilgi geçilmemişti. Suriye makamlarının yanı sıra Rus diplomatik ve askeri yetkililer de birçok kez, ABD’li askerlerin Suriye topraklarındaki varlığının ülkenin egemenliğini ve tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211219/new-york-times-pentagonun-yuzlerce-gizli-belgesine-ulasti-abd-sivilleri-oldurdugunu-gizlemis--1051910143.html
rusya
suriye
haseke
deyr ez zor
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abd, rusya, suriye, haseke, sana, deyr ez zor, koalisyon
ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı atış mevzilerine saldırı
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı atış mevzilerini vurdu.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde bazı atış mevzilerini vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Bugün yaklaşık 15.40’tan (TSİ 23.40) bu yana koalisyon güçleri, Suriye'deki Green Village (Askeri Üssü) civarında yakın tehdit oluşturan dolaylı füzeleri fırlatma alanlarını izlemeye almıştı. Koalisyon güçleri, nefsi müdafaa olarak tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla saldırı düzenledi” ifadelerine yer verildi.
Koalisyon yetkilileri, hedef alınan mevzilerin hangi gruba olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı, ancak bu mevzilerden her yöne saldırı düzenlenmesi riski bulunduğunu belirtti, bunun da Suriye'nin sivil nüfusu için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve kitlesel ölümlere yol açabileceğini ekledi.
Ayrıca koalisyon yetkilileri, ‘herhangi bir tehdit karşısında kendilerini ve ortaklarını savunma hakkını saklı tuttuklarını ve bu güçleri korumak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceklerini’ kaydetti.
31 Aralık 2021'de Suriye devlet televizyonu SANA, Haseke eyaletinin güneyinde ABD’ye ait bir askeri üssüne ateş açıldığını duyurmuştu. Olası zayiat ve hasara ilişkin bilgi geçilmemişti.
Suriye makamlarının yanı sıra Rus diplomatik ve askeri yetkililer de birçok kez, ABD’li askerlerin Suriye topraklarındaki varlığının ülkenin egemenliğini ve tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini açıklamıştı.