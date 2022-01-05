https://tr.sputniknews.com/20220105/almatida-protestocular-belediye-binasina-girdi-1052423192.html

Almatı'da protestocular, belediye binasına girdi

Almatı'da protestocular, belediye binasına girdi

Kazakistan'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar giderek şiddetlenirken Almatı kentinde belediye binasına... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T11:57+0300

2022-01-05T11:57+0300

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dünya

kazakistan

protesto

almatı

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Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre çok sayıda gösterici, Almatı belediyesi binasını ele geçirme girişiminde bulunurken güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığa göz yaşartıcı bombalarla müdahale ediyor.Rus basınındaki haberlere göre sayıları 1000'den fazla olduğu belirtilen göstericiler, belediye binası önündeki meydanda bulunan güvenlik kameralarını kırıyor ve parke taşlarını söküyor.Belediye binasının içi dumanla kaplanmış durumda.Aktobe kentinde belediye binası ele geçirildiKazakistan'ın bir diğer büyük kenti Aktobe'de de gerilim tırmanırken protestocular belediye binasını ele geçirdi.Güvenlik güçleri, sayıları yaklaşık 1000 civarında olduğu belirtilen protestocuları durduramadı.

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kazakistan, protesto, almatı