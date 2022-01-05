https://tr.sputniknews.com/20220105/blinken-eski-bosna-hersek-yoneticilerinin-abdye-girisi-yasaklandi-1052441235.html

Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı

Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı

Eski Bosna Hersekli iki yöneticinin 'önemli yolsuzluklara karıştıkları' gerekçesiyle ABD'ye girişleri yasaklandı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:53+0300

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dünya

abd

bosna hersek

yasak

yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut ve eski bir Bosnalı yetkilinin 'önemli yolsuzluklara karıştıklarını' öne sürerek ülkeye girmesini engellediğini söyledi.Blinken yaptığı açıklamada, yetkililerin Bosna-Hersek yüksek yargı konseyinin eski başkanı Milan Tegeltija ile milletvekili ve 'Demokratik Hareket' lideri Mirsad Kukiç olduğunu söyledi.

bosna hersek

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abd, bosna hersek, yasak, yaptırım