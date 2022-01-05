Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut ve eski bir Bosnalı yetkilinin 'önemli yolsuzluklara karıştıklarını' öne sürerek ülkeye girmesini engellediğini söyledi.Blinken yaptığı açıklamada, yetkililerin Bosna-Hersek yüksek yargı konseyinin eski başkanı Milan Tegeltija ile milletvekili ve 'Demokratik Hareket' lideri Mirsad Kukiç olduğunu söyledi.
Eski Bosna Hersekli iki yöneticinin 'önemli yolsuzluklara karıştıkları' gerekçesiyle ABD'ye girişleri yasaklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut ve eski bir Bosnalı yetkilinin 'önemli yolsuzluklara karıştıklarını' öne sürerek ülkeye girmesini engellediğini söyledi.
Blinken yaptığı açıklamada, yetkililerin Bosna-Hersek yüksek yargı konseyinin eski başkanı Milan Tegeltija ile milletvekili ve 'Demokratik Hareket' lideri Mirsad Kukiç olduğunu söyledi.