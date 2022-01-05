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https://tr.sputniknews.com/20220105/cilem-doganin-son-itirazi-da-reddedildi-1052421668.html
Çilem Doğan'ın son itirazı da reddedildi
Çilem Doğan'ın son itirazı da reddedildi
Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan'ın Yargıtay'a itirazı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T11:27+0300
2022-01-05T11:27+0300
türkiye
yargıtay
itiraz
çilem doğan
mahkeme
ret
karar
cinayet
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Çilem Doğan, 2013’te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü.Tutuklanan Çilem Doğan, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tahrik ve iyi hal indirimi’ ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Doğan’ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan’ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay’a gönderildi.5 yıl sonra Yargıtay’dan onay5 yılın ardından geçen ay Çilem Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay’ın onayı sonrası Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz dilekçesi sundu. Yargıtay, Doğan’ın itirazını reddetti. Böylece Doğan’ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu.Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, “Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211215/15-yil-cezasi-onanan-cilem-dogandan-yargitaya-itiraz-1051786885.html
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yargıtay, itiraz, çilem doğan, mahkeme, ret, karar, cinayet

Çilem Doğan'ın son itirazı da reddedildi

11:27 05.01.2022
© DHAAdana / Çilem Doğan
Adana / Çilem Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan'ın Yargıtay'a itirazı reddedildi. Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, "Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik" dedi.
Çilem Doğan, 2013’te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü.
Tutuklanan Çilem Doğan, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tahrik ve iyi hal indirimi’ ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Doğan’ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan’ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay’a gönderildi.

5 yıl sonra Yargıtay’dan onay

5 yılın ardından geçen ay Çilem Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay’ın onayı sonrası Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz dilekçesi sundu. Yargıtay, Doğan’ın itirazını reddetti. Böylece Doğan’ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu.
Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, “Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik” diye konuştu.
Çilem Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
TÜRKİYE
15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz
15 Aralık 2021, 12:18
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