https://tr.sputniknews.com/20220105/elektrik-zammi-aralik-ayi-tarifesine-yansimadi-1052434656.html

Elektrik zammı Aralık ayı tarifesine yansımadı

Elektrik zammı Aralık ayı tarifesine yansımadı

Enerji sektör temsilcileri, Aralık ayında elektriğin zamlı tarifeden uygulandığı iddialarını yalanladı. Sputnik'e konuşan, enerji sektörü yetkilileri “Geçmiş... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T15:49+0300

2022-01-05T15:49+0300

2022-01-05T15:49+0300

türkiye

elektrik

elektrik hattı

fatura

elektrikli araç

elektrik faturası

e-fatura

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Elektrik zammının ardından yeni tarifenin faturalara yansıyıp yansımadığı merak edilen konuların başında geliyor. Sputnik'e konuşan enerji sektörü yetkilileri, geçmiş tüketimlere dönük bir zam uygulanamayacağına işaret ediyor.Söz konusu tartışma, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yazılı soru önergesi sonrası gündeme gelmişti. CHP’li milletvekili, Ocak ayında yapılan elektrik tarifesinin Aralık ayı faturalarına yansıtıldığını iddia etmişti.Tığlı yazılı soru önergesinde “Tarafımıza gelen şikayetlere göre aslında yapılan bu korkunç zamların 1 Ocak 2022’den itibaren değil, bir önceki ay olan Aralık 2021’den itibaren geçerli olduğu Ocak ayının ilk günlerine bırakılan sayaç okuma hizmetlerinden anlaşılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.‘Zamdan sonraki kullanım, ayrı hesaplanır’Tığlı’nın iddialarını Sputnik’e değerlendiren enerji sektörü yetkilileri “Aralık ayında okunmasının ertelenerek Ocak ayında okunmasının tarife açısından bir hükmü yoktur, zira tüketim hangi dönemde oluşmuşsa uygulanan tarife o dönemki tüketimlere uygulanacak şekilde fatura olur. Söyle ki 2 Ocak’ta okunan bir sayaçta 30 günlük tüketim varsa 28 günü Aralık ayında geçerli tarifeden, 2 günü yeni tarifeden faturalandırılmaktadır. Yani geçmiş tüketimlere dönük bir zam uygulanamaz. Bu nedenle herhangi bir şekilde vatandaşımızın mağdur edilmesi kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211231/mesken-aboneleri-icin-elektrikte-kademeli-tarife-fiyatlari-belli-oldu-1052304831.html

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elektrik, elektrik hattı, fatura, elektrikli araç, elektrik faturası, e-fatura