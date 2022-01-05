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Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da 271 bin 686 ile 'Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı'na ulaşıldı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T02:06+0300
2022-01-05T02:06+0300
2022-01-05T02:06+0300
koronavirüs
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vaka
koronavirüs
kovid-19
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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 293 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 563'e çıktı.Virüs bulaşan kişi sayısı 271 bin 686 artışla 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Bu sayı, 'salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı' olarak kayıtlara geçti.Hastanelerde 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, 21 Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 20 bini geçti.Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, geçen hafta 8 milyon Kovid-19 testinin yaptırıldığı bilgisini paylaştı.Fransa'da, 31 Aralık 2020'de, 232 bin 200 vakayla Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220104/fransada-46-mutasyonlu-yeni-koronavirus-varyanti-1052379190.html
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fransa, vaka, koronavirüs, kovid-19, olivier veran
Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da 271 bin 686 ile 'Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı'na ulaşıldı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 293 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 563'e çıktı.
Virüs bulaşan kişi sayısı 271 bin 686 artışla
10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Bu sayı, 'salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı' olarak kayıtlara geçti.
Hastanelerde 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, 21 Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 20 bini geçti.
Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, geçen hafta 8 milyon Kovid-19 testinin yaptırıldığı bilgisini paylaştı.
Fransa'da, 31 Aralık 2020'de, 232 bin 200 vakayla Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.