https://tr.sputniknews.com/20220105/musiad-genel-baskani-uretici-sanayici-ve-yatirimciya-guven-asilanan-bir-doneme-girildi-1052436809.html

MÜSİAD Genel Başkanı: Üretici, sanayici ve yatırımcıya güven aşılanan bir döneme girildi

MÜSİAD Genel Başkanı: Üretici, sanayici ve yatırımcıya güven aşılanan bir döneme girildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Yeni Ekonomi Modeli'nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T16:40+0300

2022-01-05T16:40+0300

2022-01-05T16:40+0300

ekonomi

türkiye

tl

müsiad

nureddin nebati

açıklama

döviz

dolar/tl

yatırım

euro/tl

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2021'in Türkiye'nin global arenada her yönüyle ayrıştığı ve öne çıktığı bir yıl olduğuna işaret etti.Türkiye'nin geçen yıl, istihdam, ihracat, üretim ve lojistik alanlarında önemli başarılara imza attığını belirten Asmalı, "İnanıyoruz ki, 2022 Türkiye ekonomisinin, özellikle hizmet ihracatının artması ile 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aştığı bir yıl olacak" ifadesini kullandı.Asmalı, bütün ülkelerin başlıca sorunu enflasyonun, 2022'de öncelikli gündem maddeleri olacağına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı 'Türk Lirasını Özendirme Paketi' sonrasında döviz karşısında hızlı bir değer kazanan Türk lirası, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttı. Bu sürecin Türkiye ekonomisi için bir milat olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bu yıl Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin söz konusu paketin ardından pozitif seyir izlediğini vurgulayan Asmalı, "Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz artık 2022'den çok daha umutlu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-musiad-yonetimiyle-bir-araya-geldi-1052434809.html

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türkiye, tl, müsiad, nureddin nebati, açıklama, döviz, dolar/tl, yatırım, euro/tl, mahmut asmalı