Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor

NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) rüzgârına kayıtsız kalamayan markalardan en yenisi Samsung oldu.Bir basın açıklamasıyla 2022 televizyon serisinin NFT desteği ile geleceğini açıklayan şirket, bu destekle NFT meraklılarının televizyon ekranlarından dijital sanat eserlerine göz atmalarına, onları satın almalarına ve tek bir yerde görüntülemelerine olanak sağlayacak.MediaCat’in aktardığına göre, Samsung basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İlk büyük televizyon üreticisi olduBu girişimiyle Samsung, NFT’leri bu kadar önemli ölçüde destekleyen ilk büyük televizyon üreticisi oldu.
Samsung'un yeni televizyonları NFT'lerin incelenmesine ve satın alınmasına izin verecek.
NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) rüzgârına kayıtsız kalamayan markalardan en yenisi Samsung oldu.
Bir basın açıklamasıyla 2022 televizyon serisinin NFT desteği ile geleceğini açıklayan şirket, bu destekle NFT meraklılarının televizyon ekranlarından dijital sanat eserlerine göz atmalarına, onları satın almalarına ve tek bir yerde görüntülemelerine olanak sağlayacak.
“NFT’lere olan talebin artması, günümüzün görüntüleme ve satın alma ortamında hiç olmadığı kadar büyük bir çözüm ihtiyacı yarattı. 2022’de Samsung, dünyanın ilk televizyon ekranı tabanlı NFT gezgini ve pazaryerini tanıtıyor; en sevdiğiniz sanat eserlerine göz atmanıza, onları satın almanıza ve tek bir yerde görüntülemenize olanak tanıyan çığır açan bir platform.”