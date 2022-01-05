Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor

“NFT’lere olan talebin artması, günümüzün görüntüleme ve satın alma ortamında hiç olmadığı kadar büyük bir çözüm ihtiyacı yarattı. 2022’de Samsung, dünyanın ilk televizyon ekranı tabanlı NFT gezgini ve pazaryerini tanıtıyor; en sevdiğiniz sanat eserlerine göz atmanıza, onları satın almanıza ve tek bir yerde görüntülemenize olanak tanıyan çığır açan bir platform.”