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'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
17:56 05.01.2022 (güncellendi: 17:57 05.01.2022)
© Twitter / Av. Kendine Seküler'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa sunuldu
© Twitter / Av. Kendine Seküler
Twitter fenomeni, kendi hesabından paylaştığı ve popüler hale gelen tweet serisini 'Türk Ekonomisinin Çöküşü' adıyla NFT'ye dönüştürerek yaklaşık 1.6 milyon dolar karşılığına sahip 419 ethereum'dan satışa çıkardı.
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.
‘Av. Kendine Seküler’ isimli Twitter kullanıcısı, ‘Türkiye ekonomisinin çöküşü’nü yerde duran demir 1 euro ile anlattığı alıntı tweet serisini NFT olarak satışa çıkardı.
'Av. Kendine Seküler’ popüler tweet serisine 3 Kasım 2020’de “Biri 10 lirasını düşürmüş” diyerek başladı.
21 Ekim 2021’de Euro/TL kurunun hızlı yükselişiyle tweetini “Biri 11 lirasını düşürmüş” olarak alıntılayıp ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, kur her basamak atladığında bu işlemi tekrarlamaya başladı.
‘Av. Kendine Seküler’ isimli Twitter kullanıcısı, ‘Türkiye ekonomisinin çöküşü’nü yerde duran demir 1 euro ile anlattığı alıntı tweet serisini NFT olarak satışa çıkardı.
'Av. Kendine Seküler’ popüler tweet serisine 3 Kasım 2020’de “Biri 10 lirasını düşürmüş” diyerek başladı.
21 Ekim 2021’de Euro/TL kurunun hızlı yükselişiyle tweetini “Biri 11 lirasını düşürmüş” olarak alıntılayıp ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, kur her basamak atladığında bu işlemi tekrarlamaya başladı.
🇬🇧 The Collapse Of Turkish Economy [NFT— Av. Kendine Seküler (@kendinesekuler) December 21, 2021
🇹🇷 Türk Ekonomisinin Çöküşü [NFT#opensea #NFT #blockchain #metaverse #opensea #cryptopunk #NFTCommunity #NFTs #bitcoin https://t.co/MB6f73f1EP
Kısa süre içinde Twitter’da da popüler olan tweet serisi 17 Aralık 2021’de Euro/TL’nin 19’a çıkmasıyla zirvesine ulaştı.
'Av. Kendine Seküler’, binlerce beğeni ve paylaşım alan tweet serisi NFT OpenSea’de 419 ethereum’dan yani 1,6 milyon dolardan satışa çıktı.