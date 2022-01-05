Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiye-ekonomisinin-cokusu-adli-tweet-serisi-nft-olarak-satisa-cikartildi-1052439556.html
'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
Twitter fenomeni, kendi hesabından paylaştığı ve popüler hale gelen tweet serisini 'Türk Ekonomisinin Çöküşü' adıyla NFT'ye dönüştürerek yaklaşık 1.6 milyon... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:56+0300
2022-01-05T17:57+0300
türkiye
euro
döviz
ekonomi
fenomen
twitter
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052439531_0:174:593:508_1920x0_80_0_0_428288bb2b1d13741b8f055fb00c43ea.png
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.‘Av. Kendine Seküler’ isimli Twitter kullanıcısı, ‘Türkiye ekonomisinin çöküşü’nü yerde duran demir 1 euro ile anlattığı alıntı tweet serisini NFT olarak satışa çıkardı.'Av. Kendine Seküler’ popüler tweet serisine 3 Kasım 2020’de “Biri 10 lirasını düşürmüş” diyerek başladı.21 Ekim 2021’de Euro/TL kurunun hızlı yükselişiyle tweetini “Biri 11 lirasını düşürmüş” olarak alıntılayıp ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, kur her basamak atladığında bu işlemi tekrarlamaya başladı.Kısa süre içinde Twitter’da da popüler olan tweet serisi 17 Aralık 2021’de Euro/TL’nin 19’a çıkmasıyla zirvesine ulaştı.'Av. Kendine Seküler’, binlerce beğeni ve paylaşım alan tweet serisi NFT OpenSea’de 419 ethereum’dan yani 1,6 milyon dolardan satışa çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/samsungun-yeni-nesil-televizyonlarina-nft-destegi-geliyor-1052427147.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052439531_0:118:593:563_1920x0_80_0_0_5e13ba383eabf293146e1ac50305567c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro, döviz, ekonomi, fenomen, twitter , nft

'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı

17:56 05.01.2022 (güncellendi: 17:57 05.01.2022)
© Twitter / Av. Kendine Seküler'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa sunuldu
'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa sunuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Twitter / Av. Kendine Seküler
Abone ol
Twitter fenomeni, kendi hesabından paylaştığı ve popüler hale gelen tweet serisini 'Türk Ekonomisinin Çöküşü' adıyla NFT'ye dönüştürerek yaklaşık 1.6 milyon dolar karşılığına sahip 419 ethereum'dan satışa çıkardı.
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.

Av. Kendine Seküler’ isimli Twitter kullanıcısı, ‘Türkiye ekonomisinin çöküşü’nü yerde duran demir 1 euro ile anlattığı alıntı tweet serisini NFT olarak satışa çıkardı.

'Av. Kendine Seküler’ popüler tweet serisine 3 Kasım 2020’de “Biri 10 lirasını düşürmüş” diyerek başladı.

21 Ekim 2021’de Euro/TL kurunun hızlı yükselişiyle tweetini “Biri 11 lirasını düşürmüş” olarak alıntılayıp ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, kur her basamak atladığında bu işlemi tekrarlamaya başladı.
Kısa süre içinde Twitter’da da popüler olan tweet serisi 17 Aralık 2021’de Euro/TL’nin 19’a çıkmasıyla zirvesine ulaştı.
'Av. Kendine Seküler’, binlerce beğeni ve paylaşım alan tweet serisi NFT OpenSea’de 419 ethereum’dan yani 1,6 milyon dolardan satışa çıktı.
Samsung SUHGTV Quantum Dot Display televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
YAŞAM
Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor
13:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:02Mercedes Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
19:01AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar
18:53Blinken: Eski Bosna Hersek yöneticilerinin ABD'ye girişi yasaklandı
18:48Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür
18:40ABD'de toplu konut dairelerinde yangın: 13 ölü
18:34Tanju Özcan kendisine 'zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili Akbay'ı toplantıdan dışarı çıkarttırdı
18:27Veteriner Nural: Yasaklı ırklar, ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalacak
18:25Eczacı Kılınç: Ücretsiz olsun diye mücadele ederken, şu an parasıyla dahi HPV aşısına ulaşamıyoruz
18:12The Weeknd çatı katını 22.5 milyon dolara satıyor
18:07e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı
18:05Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman görevi bırakıyor, yerine Satterfield geçecek
17:59Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL oldu
17:56'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' adlı tweet serisi NFT olarak satışa çıkartıldı
17:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
17:46Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor, çok büyük bir sosyal felaket kapıda
17:38Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ yanıtı: Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde
17:36Haberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi
17:25Fenerbahçe, taraftarlarından gelen tepkiler sonrası bilet fiyatlarında indirime gitti
17:24Sevgilisinin evinde başkasına ait tampon bulan kadın, firmayla temasa geçip üretim tarihini sordu
17:16Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı