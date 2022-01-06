https://tr.sputniknews.com/20220106/20-yildir-aranan-italyan-mafya-babasi-google-maps-ile-ispanyada-yakalandi-1052462996.html

20 yıldır aranan İtalyan mafya babası Google Maps ile İspanya'da yakalandı

20 yıldır aranan İtalyan mafya babası Google Maps ile İspanya'da yakalandı

İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino, 'Google Maps' adlı harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:22+0300

2022-01-06T12:22+0300

2022-01-06T12:32+0300

dünya

italya

google

sicilya

kaçak

google maps

arama

mafya

yakalama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104061/12/1040611242_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f00f62063d3f44bf234bec95bfee7644.jpg

Ulusal basındaki haberlere göre, İspanyol ve İtalyan polis teşkilatlarının iş birliğinde yapılan operasyonda yakalanan Gammino'nun herhangi bir şüphe uyandırmamak için Madrid'in kuzeyindeki 25 bin nüfuslu Galapagar ilçesinde sade bir vatandaş gibi yaşayarak manavlık ve aşçılık yaptığı açıklandı.İtalya Mafya Soruşturma (DIA) kurumuna dayandırılarak İtalya'nın La Repubblica gazetesinde yayımlanan haberde, en çok aranan 100 mafya babasından biri olan Gammino'nun yakalanmasında Google Maps uygulamasının belirleyici olduğu kaydedildi.Araştırma sırasında Google Maps aracılığıyla Galapagar'da 'Manu'nun bahçesi' ve 'Manu'nun mutfağı' adlarındaki afişlerin dikkati çektiği, derinleştirilen soruşturmada Facebook'taki sayfasında da kendisini 'şef Manuel' olarak tanıtan kişinin aslında Gioacchino Gammino olduğunun anlaşıldığı belirtildi.'Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum'Gammino'nun yakalandığı sırada polise, "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum" dediği aktarıldı.Çok sayıda mafya suçundan hüküm giyen ve ilk olarak 1990'lı yılların sonunda Barselona'da yakalanan Gammino'nun 2002'de bir film çekimi sırasında esrarengiz bir şekilde Roma'daki cezaevinden kaçtığı ve o günden beri arandığı bilgisi paylaşıldı.

italya

sicilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, google, sicilya, kaçak, google maps, arama, mafya, yakalama