https://tr.sputniknews.com/20220106/adana-demirspor-baskani-sancak-fatih-hoca-hic-kusura-bakmasin-yaptiklarimla-ben-daha-adanaliyim-1052457727.html

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Hoca hiç kusura bakmasın, yaptıklarımla ben daha Adanalıyım

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Hoca hiç kusura bakmasın, yaptıklarımla ben daha Adanalıyım

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'ya borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben Siirtliyim o Adanalı ama... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T10:30+0300

2022-01-06T10:30+0300

2022-01-06T10:30+0300

spor

adana

galatasaray

fatih terim

fenerbahçe

murat sancak

adana demirspor

açıklama

borç

mario balotelli

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sancak, "Kimseden çekinmiyoruz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a nasıl oynadıysak aynı şekilde çıkacağız" ifadesini kullandı.Fenerbahçe maçında koranavirüse yakalandığı için oynayamayacak olan Balotelli hakkında konuşan Başkan Sancak, "Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya'nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş'a Trabzon'a, Galatasaray'a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.'Hedefi̇mi̇z li̇gde kalıcı olmak'Adana Demirspor'un 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Sancak, "İlk hedefimiz burada kalıcı olmak ve ilk 10'da bitirmek. Avrupa, ilk 2, ilk 4 veya Avrupa Kupası iddiamız yok. Şampiyonluk daha erken. Önce bu lige alışacaksın. İyi bir oturmuş kadro ile devam ettikten sonra düşünebiliriz. Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak. Artık herkes birbirini yenebiliyor bir Konya ikinci sırada, Hatay, Başakşehir ve biz yukarıdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray daha aşağıda" dedi.'Balotelli̇ deli̇ deği̇l hırslı'Mario Balotelli gibi bir dünya yıldızını transfer ettiklerini belirten Sancak şunları kaydetti:'İyi̇ bi̇r Fenerbahçeli̇ydi̇m'"Adanalı değilim, Siirtliyim ama iyi bir Adana Demirsporluyum" diyen Başkan Sancak, şöyle devam etti:'Fati̇h hoca'dan daha Adanalıyım"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sevdiğini ve çok başarılı bulduğunu anlatan Murat Sancak, "Ama Adana'ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca'nın Adana'ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör" dedi.

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