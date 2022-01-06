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Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Hoca hiç kusura bakmasın, yaptıklarımla ben daha Adanalıyım
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Hoca hiç kusura bakmasın, yaptıklarımla ben daha Adanalıyım
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'ya borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben Siirtliyim o Adanalı ama... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:30+0300
2022-01-06T10:30+0300
spor
adana
galatasaray
fatih terim
fenerbahçe
murat sancak
adana demirspor
açıklama
borç
mario balotelli
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sancak, "Kimseden çekinmiyoruz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a nasıl oynadıysak aynı şekilde çıkacağız" ifadesini kullandı.Fenerbahçe maçında koranavirüse yakalandığı için oynayamayacak olan Balotelli hakkında konuşan Başkan Sancak, "Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya'nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş'a Trabzon'a, Galatasaray'a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.'Hedefi̇mi̇z li̇gde kalıcı olmak'Adana Demirspor'un 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Sancak, "İlk hedefimiz burada kalıcı olmak ve ilk 10'da bitirmek. Avrupa, ilk 2, ilk 4 veya Avrupa Kupası iddiamız yok. Şampiyonluk daha erken. Önce bu lige alışacaksın. İyi bir oturmuş kadro ile devam ettikten sonra düşünebiliriz. Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak. Artık herkes birbirini yenebiliyor bir Konya ikinci sırada, Hatay, Başakşehir ve biz yukarıdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray daha aşağıda" dedi.'Balotelli̇ deli̇ deği̇l hırslı'Mario Balotelli gibi bir dünya yıldızını transfer ettiklerini belirten Sancak şunları kaydetti:'İyi̇ bi̇r Fenerbahçeli̇ydi̇m'"Adanalı değilim, Siirtliyim ama iyi bir Adana Demirsporluyum" diyen Başkan Sancak, şöyle devam etti:'Fati̇h hoca'dan daha Adanalıyım"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sevdiğini ve çok başarılı bulduğunu anlatan Murat Sancak, "Ama Adana'ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca'nın Adana'ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör" dedi.
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adana, galatasaray, fatih terim, fenerbahçe, murat sancak, adana demirspor, açıklama, borç, mario balotelli

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Hoca hiç kusura bakmasın, yaptıklarımla ben daha Adanalıyım

10:30 06.01.2022
© DHAMurat Sancak
Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© DHA
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'ya borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca, Adana'ya borcu var" dedi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sancak, "Kimseden çekinmiyoruz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a nasıl oynadıysak aynı şekilde çıkacağız" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe maçında koranavirüse yakalandığı için oynayamayacak olan Balotelli hakkında konuşan Başkan Sancak, "Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya'nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş'a Trabzon'a, Galatasaray'a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.

'Hedefi̇mi̇z li̇gde kalıcı olmak'

Adana Demirspor'un 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Sancak, "İlk hedefimiz burada kalıcı olmak ve ilk 10'da bitirmek. Avrupa, ilk 2, ilk 4 veya Avrupa Kupası iddiamız yok. Şampiyonluk daha erken. Önce bu lige alışacaksın. İyi bir oturmuş kadro ile devam ettikten sonra düşünebiliriz. Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak. Artık herkes birbirini yenebiliyor bir Konya ikinci sırada, Hatay, Başakşehir ve biz yukarıdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray daha aşağıda" dedi.
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'Balotelli̇ deli̇ deği̇l hırslı'

Mario Balotelli gibi bir dünya yıldızını transfer ettiklerini belirten Sancak şunları kaydetti:
"Deli diye hitap ediliyor ama ben hırslı olarak tabir ediyorum. En ufak bir terbiyesizliği olmadı. Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur. Yardımı da oluyor gençlere. Balotelli'nin iyi olması önemli değil tüm takımın iyi olması lazım. Bir kişiden oluşmuyor takım en çok gol atan 2 oyuncumuz daha var. Vargas ve Yunus onlara alan açanda Balotelli adam eksiltiyor. Yunus sezon sonu ne olacak bakacağız. Talep ederiz verirlerse anlaşırsak alırız. Yunus yine gelir, Adana Demirspor'u seviyor. Yunus 2 gol attı Galatasaray'a onun için bize vermezler diye düşünüyorum. Adana Demirspor'da kendini bulduğu bir gerçek. Böyle bir kadroda oynaması da Yunus için avantaj. Balotelli ile 3 yıllık sözleşmemiz var benim olmadığım bir ortamda şöyle söylemiş 'Başkan git demeden gitmem, gidersem de kulübe para kazandırmadan gitmem.' Galatasaray gündeme geliyor sosyal medyada her şey konuşuluyor kimsenin haberi yok ama."

'İyi̇ bi̇r Fenerbahçeli̇ydi̇m'

"Adanalı değilim, Siirtliyim ama iyi bir Adana Demirsporluyum" diyen Başkan Sancak, şöyle devam etti:
"Adana Demirspor başkanı olmadan önce iyi bir Fenerbahçeli idim, kongre üyesiydim. Fenerbahçe maçlarını takip ederdim fakat Adana Demirspor başkanı olduktan sonra Adana Demirsporluyum. Başkanda Aziz Yıldırım'dı. Hatta bir ara yönetime girecek gibi de oldum. Ama girmedim nasip olmadı. Belki de kalsam Adana Demirspor'da olmasam yönetime de gelebilirdim. Fenerbahçe ile ilgili içimde bir şey yok. Tamamen yüzde yüzümü Adana Demirspor'a veriyorum artık. Fenerbahçe bir daha olmaz taraflara da geldiğimde söylemiştim. Hakkın rahmetine kavuşana kadar Adana Demirspor'dayım"

'Fati̇h hoca'dan daha Adanalıyım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sevdiğini ve çok başarılı bulduğunu anlatan Murat Sancak, "Ama Adana'ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca'nın Adana'ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör" dedi.
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