https://tr.sputniknews.com/20220106/chp-epdknin-elektrik-zammi-kararini-yargiya-tasidik-1052463442.html
CHP: EPDK’nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdık
CHP: EPDK’nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdık
CHP'li Ahmet Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında EPDK'nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdıklarını açıkladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T12:32+0300
2022-01-06T12:32+0300
2022-01-06T12:32+0300
türkiye
ak parti
chp
doğalgaz
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
ahmet akın
akp
zam
ekonomi
enerji
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurduklarını söyledi.'Tarihin en büyük zammı'Akın, EPDK’nın elektrik zammı kararına ilişkin, şöyle dedi:“Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay’da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum.Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. ‘Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır’ diye söyledik. Kanun çıktı, peki EPDK ne yaptı? Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdüler. Elektrik faturalarına yüzde 127’ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez.”'Bu haksızlığı yargıya taşıdık'Akın ayrıca zamların geri çekilmesini isteyerek, “Bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Danıştay’a açtığımız davanın dilekçesi burada. Başvurumuzu yaptık. Bunun yerine gelmesini, indirim olarak vatandaşlarımıza hukuksuzluktan kurtularak yansımasını bekliyoruz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kilicdaroglu-erdoganin-enflasyonun-kopugunu-almasi-icin-zamlari-da-geri-almasi-lazim-1052428370.html
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ak parti, chp, doğalgaz, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), ahmet akın, akp, zam, ekonomi, enerji, rekor, cumhuriyet halk partisi (chp), epdk
CHP: EPDK’nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdık
CHP'li Ahmet Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında EPDK'nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdıklarını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurduklarını söyledi.
'Tarihin en büyük zammı'
Akın, EPDK’nın elektrik zammı kararına ilişkin, şöyle dedi:
“Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay’da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum.
Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. ‘Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır’ diye söyledik. Kanun çıktı, peki EPDK ne yaptı? Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdüler. Elektrik faturalarına yüzde 127’ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez.”
'Bu haksızlığı yargıya taşıdık'
Akın ayrıca zamların geri çekilmesini isteyerek, “Bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Danıştay’a açtığımız davanın dilekçesi burada. Başvurumuzu yaptık. Bunun yerine gelmesini, indirim olarak vatandaşlarımıza hukuksuzluktan kurtularak yansımasını bekliyoruz” diye konuştu.