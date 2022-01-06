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https://tr.sputniknews.com/20220106/chpli-bekaroglu-yigit-bulutun-duty-freeden-haksiz-alisveris-yaptigi-iddiasi-sorusturulsun-1052470229.html
CHP'li Bekaroğlu: Yiğit Bulut'un Duty Free'den haksız alışveriş yaptığı iddiası soruşturulsun
CHP'li Bekaroğlu: Yiğit Bulut'un Duty Free'den haksız alışveriş yaptığı iddiası soruşturulsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Duty Free mağazasına girerek alışveriş yaptığı iddiası Meclis... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:28+0300
2022-01-06T15:33+0300
türkiye
chp
tbmm
mehmet bekaroğlu
pasaport
soru önergesi
cumhuriyet halk partisi (chp)
duty free
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Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazasından 'hakkı olmadığı halde', bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak alışveriş yapan kişinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut olduğu iddiaları Meclis gündemine taşındı.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde; iç hat yolcusu olan Yiğit Bulut’un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak hile ile buradan alışveriş yaptığı iddialarının soruşturulmasını talep etti.'Erdoğan bilgilendirildi mi?'Ankara Esenboğa Duty Free Mağazasında bir iç hat yolcusunun hakkı olmadığı halde alışveriş yaptığı, alışveriş yapan kişinin yanında korumalarının da bulunduğu, o sırada etrafta bulunan bir yurtdışı yolcusunun pasaportunun temin edilerek bu alışverişte kullanıldığı, iç hat yolcusunun hakkı olmaksızın başka bir yurtdışı yolcusunun pasaportunu kullanmak suretiyle alışveriş yaptığı, alışverişi yapan kişinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut olduğu iddia edilmişti.Söz konusu iddiayı hatırlatan Bekaroğlu, Fuat Oktay’a yönelttiği önergesinde, “Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir?”, “Adı geçenin söz konusu fiili gümrük mevzuatı açısından suç teşkil etmekte midir” sorularına yanıt talep etti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını istedi.
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chp, tbmm, mehmet bekaroğlu, pasaport, soru önergesi, cumhuriyet halk partisi (chp), duty free

CHP'li Bekaroğlu: Yiğit Bulut'un Duty Free'den haksız alışveriş yaptığı iddiası soruşturulsun

15:28 06.01.2022 (güncellendi: 15:33 06.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterYiğit Bulut
Yiğit Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Duty Free mağazasına girerek alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazasından 'hakkı olmadığı halde', bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak alışveriş yapan kişinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut olduğu iddiaları Meclis gündemine taşındı.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde; iç hat yolcusu olan Yiğit Bulut’un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak hile ile buradan alışveriş yaptığı iddialarının soruşturulmasını talep etti.

'Erdoğan bilgilendirildi mi?'

Ankara Esenboğa Duty Free Mağazasında bir iç hat yolcusunun hakkı olmadığı halde alışveriş yaptığı, alışveriş yapan kişinin yanında korumalarının da bulunduğu, o sırada etrafta bulunan bir yurtdışı yolcusunun pasaportunun temin edilerek bu alışverişte kullanıldığı, iç hat yolcusunun hakkı olmaksızın başka bir yurtdışı yolcusunun pasaportunu kullanmak suretiyle alışveriş yaptığı, alışverişi yapan kişinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut olduğu iddia edilmişti.
Söz konusu iddiayı hatırlatan Bekaroğlu, Fuat Oktay’a yönelttiği önergesinde, “Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir?”, “Adı geçenin söz konusu fiili gümrük mevzuatı açısından suç teşkil etmekte midir” sorularına yanıt talep etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını istedi.
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