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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-06T09:00+0300
azerbaycan
mevlüt çavuşoğlu
politika
kazakistan
ceyhun bayramov
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.Kazakistan'da dün başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kazakistanda-kriz-almati-kentinde-silahli-catismalar-basladi-guvenlik-gucleri-operasyon-baslatti-1052447846.html
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azerbaycan, mevlüt çavuşoğlu, kazakistan, ceyhun bayramov

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan'ı görüştü

08:57 06.01.2022 (güncellendi: 09:00 06.01.2022)
© AAÇavuşoğlu - Bayramov
Çavuşoğlu - Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Kazakistan'da dün başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Kazakistan - Almatı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
DÜNYA
Kazakistan'da kriz: Almatı'da silahlı çatışmalar başladı, KGAÖ barış gücü gönderme kararı aldı
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