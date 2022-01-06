Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220106/guardiolanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052471481.html
Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:56+0300
2022-01-06T15:57+0300
manchester city
pep guardiola
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103238/03/1032380365_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_b7f9240c76c2ccc189d7f7793f7bb481.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi. Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/messi-koronaviruse-yakalandi-1052327564.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103238/03/1032380365_79:0:3370:2468_1920x0_80_0_0_38f5722ed6839daf32c943573de042ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
manchester city, pep guardiola, koronavirüs

Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

15:56 06.01.2022 (güncellendi: 15:57 06.01.2022)
© REUTERS / Denis BalibousePep Guardiola
Pep Guardiola - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi.
Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
SPOR
Messi koronavirüse yakalandı
2 Ocak, 14:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:42AK Partili Cevheri: Kazakistan’a her türlü maddi ve manevi desteğe hazırız
16:34KGAÖ nedir ve KGAÖ barış gücü neden Kazakistan'a gönderildi?
16:332022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: 'Kıskançlık yapmanın anlamı yok'
16:33Pakistan, Türkiye'yle 1.5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasını iptal etti
16:19Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
16:13Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
16:10Yargıtay Başkanı Akarca: Sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor
16:04ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun basketbol maçında hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı
16:02Güney Kore'de bedava saç ektirme seçim vaadi oldu: 'Kel insanlara yeni bir umut veriyorsunuz'
16:00Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
15:56Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
15:47'Eşcinsel evliliğine destek' mesajlı kek yapmayı reddeden pastaneye yönelik dava, AİHM'den döndü
15:44Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek koronavirüse yakalandı
15:37Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
15:37Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı
15:32Yapımını internetten öğrendi: Eşinin patronunun arabasına bomba yerleştirdi
15:30AK Partili Zeynep Yılmaz’dan CHP’li Mahir Başarır’a dava: 'Hakareti alışkanlık haline getirmiş'
15:28CHP'li Bekaroğlu: Yiğit Bulut'un Duty Free'den haksız alışveriş yaptığı iddiası soruşturulsun
15:14Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı
15:10Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak