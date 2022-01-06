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https://tr.sputniknews.com/20220106/guardiolanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052471481.html
Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:56+0300
2022-01-06T15:56+0300
2022-01-06T15:57+0300
manchester city
pep guardiola
koronavirüs
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Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi. Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/messi-koronaviruse-yakalandi-1052327564.html
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manchester city, pep guardiola, koronavirüs
Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı 15:56 06.01.2022 (güncellendi: 15:57 06.01.2022)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi.
Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.