https://tr.sputniknews.com/20220106/kuyumcudan-11-ceyrek-altin-calan-hirsiz-polis-baskiniyla-yakalandi-1052456569.html

Kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan hırsız, polis baskınıyla yakalandı

Kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan hırsız, polis baskınıyla yakalandı

Şişli’de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahtarın dalgınlığından yararlanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T09:56+0300

2022-01-06T09:56+0300

2022-01-06T09:56+0300

türkiye

istanbul

hırsız

şişli

kuyumcu

çeyrek altın

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İstanbul Şişli'de bulunan bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahlarla sohbet etmeye başladı. Tezgahtarın dükkana giren bir başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsız kısa sürede yakalandıTezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.’yı kıskıvrak yakaladı.Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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istanbul, hırsız, şişli, kuyumcu, çeyrek altın