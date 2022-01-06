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Kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan hırsız, polis baskınıyla yakalandı
Kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan hırsız, polis baskınıyla yakalandı
Şişli’de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahtarın dalgınlığından yararlanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T09:56+0300
2022-01-06T09:56+0300
türkiye
istanbul
hırsız
şişli
kuyumcu
çeyrek altın
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İstanbul Şişli'de bulunan bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahlarla sohbet etmeye başladı. Tezgahtarın dükkana giren bir başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsız kısa sürede yakalandıTezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.’yı kıskıvrak yakaladı.Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/izmirde-hirsizlik-kovalamacasi-1-olu-2-yarali-1052373399.html
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istanbul, hırsız, şişli, kuyumcu, çeyrek altın

Kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan hırsız, polis baskınıyla yakalandı

09:56 06.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURKuyumcumun dalgınlığından yaralanan hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı
Kuyumcumun dalgınlığından yaralanan hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Şişli’de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahtarın dalgınlığından yararlanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı.
İstanbul Şişli'de bulunan bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahlarla sohbet etmeye başladı.
Tezgahtarın dükkana giren bir başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı.
Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı.

Hırsız kısa sürede yakalandı

Tezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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