'Biden, Rusya'ya trilyonlarca dolar kazanma fırsatı sundu'

Power the Future adlı haber sitesinde yer alan analizde, Rusya ve OPEC'in petrol üretimini kademeli olarak artıracaklarını açıklamasının ABD'liler için kötü haber olduğu kaydedildi.



Petrol üretimindeki yavaş artışın, ülkedeki yakıt fiyatlarını düşürmek için üretimin hızlandırılmasını isteyen Biden yönetimi için sorun yaratacağını yazan Power the Future, ABD'deki 'yeşil gündemin' mevcut haliyle Batı'nın ekonomik potansiyeline zarar verdiğinin, Rusya, İran ve Suudi Arabistan'a ise trilyonlarca dolar kazanma fırsatı sunduğunun altını çizdi.



"Başkan Biden'ın politikaları, fosil yakıtlar gibi güvenilir enerji kaynaklarına yönelik devam eden talebi ve ihtiyacı düzenli olarak görmezden gelen varsayımlara dayanıyor gibi görünüyor" denen analizde "Sonuç olarak, enerji için daha fazla ödüyoruz ve daha da kötüsü, OPEC gibi gruplara ve Rusya gibi ülkelere imtiyaz için para ödüyoruz. ABD'li seçmenler, bunu Kasım ayındaki seçimlerde muhtemelen hatırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.