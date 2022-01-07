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Djokovic krizi üzerine vizeleri incelemeye alan Avustralya'da bir Çek kadın tenisçi de gözaltında
Djokovic krizi üzerine vizeleri incelemeye alan Avustralya'da bir Çek kadın tenisçi de gözaltında
Avustralya Açık organizasyonunun dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisine yaptığı gibi Kovid geçirdiği gerekçesiyle aşı muafiyeti izni sağladığı Voracova'nın da... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T15:12+0300
2022-01-07T15:31+0300
spor
avustralya
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En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen Victoria eyaletinden tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic'in havalanında vizesinin Avustralya federal hükümeti tarafından iptalinin ardından, diğer yabancı tenisçilerin vizeleri de incelemeye alındı. ABC kanalı, Çek kadın tenisçi Renata Voráčová'nın Melbourne'de bir ısınma turnuvasında oynamış olmasına rağmen vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Habere göre dün Avustralya Sınır Kuvvetleri tarafından gözaltına alınan Voracova, Djokovic'in tutulduğu Park Hotel'e götürüldü. Sözkonusu otel, sığınma başvurusunda bulunan kaçak göçmenler için gözaltı merkezi olarak kullanılıyor.ABC'ye konuşan bir hükümet kaynağı, Avustralya Sınır Kuvvetleri yetkililerinin Voracova'yı yakında ülkeyi terk etmesi gerektiği konusunda bilgilendirdiğini doğruladı. Çek kadın tenisçinin karara itiraz edip etmeyeceği henüz belli değil. Djokovic, federal mahkemeye yaptığı itirazın pazartesi sonuçlanmasını bekliyor. Voracova'nın yakın zamanda Kovid'e yakalandığı ve iyileştiği gerekçesiyle Avustralya'daki tüm tenis organizasyonların sorumlu Avustralya Tenis (Tennis Australia) tarafından sağlanan aşı muafiyeti izniyle geçen ay Avustralya'ya girdiği sanılıyor. Djokovic'e de başta aynı gerekçeyle aşı muafiyeti izni sağlanmıştı. Çek diplomatların 38 yaşındaki oyuncuyla temas halinde oldukları sanılıyor. Çekya'nın Avustralya Büyükelçiliği ilk etapta olayla ilgili açıklama yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/sirbistani-ezdirmeyiz-djokovici-yedirmeyiz-tepkisine-avustralyadan-gitmekte-serbest-yaniti-1052498256.html
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avustralya, avustralya açık

Djokovic krizi üzerine vizeleri incelemeye alan Avustralya'da bir Çek kadın tenisçi de gözaltında

15:12 07.01.2022 (güncellendi: 15:31 07.01.2022)
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHAvustralya Açık tenis turnuvası
Avustralya Açık tenis turnuvası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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Avustralya Açık organizasyonunun dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisine yaptığı gibi Kovid geçirdiği gerekçesiyle aşı muafiyeti izni sağladığı Voracova'nın da gözaltına alınarak Djokovic ile aynı otele götürüldüğü belirtildi. Haberlere göre Çek kadın tenisçiye ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi.
En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen Victoria eyaletinden tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic'in havalanında vizesinin Avustralya federal hükümeti tarafından iptalinin ardından, diğer yabancı tenisçilerin vizeleri de incelemeye alındı.
ABC kanalı, Çek kadın tenisçi Renata Voráčová'nın Melbourne'de bir ısınma turnuvasında oynamış olmasına rağmen vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Habere göre dün Avustralya Sınır Kuvvetleri tarafından gözaltına alınan Voracova, Djokovic'in tutulduğu Park Hotel'e götürüldü. Sözkonusu otel, sığınma başvurusunda bulunan kaçak göçmenler için gözaltı merkezi olarak kullanılıyor.
ABC'ye konuşan bir hükümet kaynağı, Avustralya Sınır Kuvvetleri yetkililerinin Voracova'yı yakında ülkeyi terk etmesi gerektiği konusunda bilgilendirdiğini doğruladı. Çek kadın tenisçinin karara itiraz edip etmeyeceği henüz belli değil. Djokovic, federal mahkemeye yaptığı itirazın pazartesi sonuçlanmasını bekliyor.
Voracova'nın yakın zamanda Kovid'e yakalandığı ve iyileştiği gerekçesiyle Avustralya'daki tüm tenis organizasyonların sorumlu Avustralya Tenis (Tennis Australia) tarafından sağlanan aşı muafiyeti izniyle geçen ay Avustralya'ya girdiği sanılıyor. Djokovic'e de başta aynı gerekçeyle aşı muafiyeti izni sağlanmıştı.
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Çek diplomatların 38 yaşındaki oyuncuyla temas halinde oldukları sanılıyor. Çekya'nın Avustralya Büyükelçiliği ilk etapta olayla ilgili açıklama yapmadı.
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