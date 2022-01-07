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'Sırbistan'ı ezdirmeyiz, Djokovic'i yedirmeyiz' tepkisine, Avustralya'dan 'Gitmekte serbest' yanıtı
'Sırbistan'ı ezdirmeyiz, Djokovic'i yedirmeyiz' tepkisine, Avustralya'dan 'Gitmekte serbest' yanıtı
Djokovic'in aşısız şekilde Avustralya Açık'ta oynama girişimi hüsrana uğrarken, ailesi 'Sırbistan'ı ezmeyi amaçlayan siyasi komploya kurban gittiği' görüşünde... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:58+0300
2022-01-07T13:24+0300
spor
novak djokovic
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En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic'in havaalanında durdurulması ve vizesinin iptal edilmesi üzerine memleketi Sırbistan'da infial, Avustralya'da izahat çabası var. Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi. Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul. Belgrad'da ise Djokovic ailesinin basın toplantısı düzenleyerek, babanın Djokovic'e destek için meclis önünde toplanmaya çağırdıklarına megafonla seslenerek halkı galeyana getirdiği sahneler yaşandı. Aile olayı 'Djokovic'in Sırbistan'ı ezmeyi amaçlayan siyasi bir gündemin kurbanı olması' şeklinde değerlendirdi. Djokovic'in kazandığı 9 Avustralya Açık kupasını gösteren baba, oğlunun zulüm gördüğünü, ama kimseye, hatta Avustralya hükümetine bile yenilmeyeceğini söyledi. Avustralyalı yetkililerin oğluna Sırp olduğu için kötü muamele ettiğini öne sürerek "İsa'yı çarmıha gerdiler ve şimdi aynı şekilde Novak'ı çarmıha germeye ve dizlerinin üzerine çöktürmeye çalışıyorlar" iddiasında bulunan Srdjan Djokovic, şöyle konuştu:"Onu esaret altında tutuyorlar. Sırbistan'ı ve Sırp halkını ezmek için onun üzerine basıyorlar. [Avustralya Başbakanı] Scott Morrison ile benzerleri, Sırbistan'ı dize getirmek için Novak'a saldırmaya cüret etti.""Bunun sporla ilgisi yok, bu siyasi bir gündem. Novak, dünyanın en iyi tenis oyuncusu ve en iyi atleti, ancak Batı'dan birkaç yüz milyon insan bunu kaldıramıyor.""Sırbistan gururlu bir ulus, uygar bir ulus, biz asla saldırmadık, sadece kendimizi savunduk. Novak'ın şu anda yaptığı şey de bu."Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Sırp devletini Avustralya'ya karşı seferber edip Djokovic ile telefon görüşmeleri gerçekleştirirken, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın Avustralya'nın Belgrad Büyükelçiliği'ne, Sırbistan'ın Canberra Büyükelçiliği'nin Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na Sırp tenisçiye kötü muamele gerekçesiyle protesto notası verdiği açıklandı. Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'yi bakanlığa çağırıp Sırp tenisçiye reva görülen muameleyle ilgili sözlü nota verdiğini belirten Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, "Djokovic'in suçlulara ya da yasadışı göçmenlere değil de dünyanın en iyi sporcusuna layık bir konaklama tesisine nakledilmesi için büyükelçinin kişisel olarak eyleme geçmesini bekliyoruz" dedi. Starovic, 'Belgrad'ın Avustralya yargısının kararlarını etkilemek istemediğini, ama Avustralya hükümetinin iki ülke arasındaki iyi diplomatik ilişkilerin ruhuna uygun hareket edip Djokovic'in Ortodoks Noeli'ni daha iyi konaklama şartlarında geçirmesine izin vermesini beklediklerini' söyledi."Sırp kamuoyunda, Djokovic'in kendi isteği dışında siyasi oyunların kurbanı olduğuna ve daha sonra aşağılanacağı Avustralya'ya gitmesi için tuzağa düşürüldüğüne dair güçlü bir his var" vurgusunu yapan Dışişleri Bakanı, 'Djokovic'in suçlu, terörist, yasadışı göçmen olmadığı halde Avustralyalı yetkililerden öyleymiş gibi muamele gördüğünü, bunun da hayranlarını ve Sırbistan'ın yurttaşlarını kızdırdığına' dikkat çekti.Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews ise dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Avustralya'da esaret altında tutulduğu iddiasını reddetti. "Öncelikle Djokovic'in Avustralya'da tutsak olmadığını söyleyebilir miyim? İstediği zaman gitmekte özgür ve Sınır Gücü bunu kolaylaştırmaya hazır" diyen Andrews, aşılandığına dair kanıtı sunmayan Djokovic'i 'Avustralya'ya girmek için gerekli belgelere sahip olmamakla' suçladı.Djokovic'in daha önce Kovid geçirmesi üzerinden aşıdan tıbbi muafiyet izni aldığı belirtiliyor. The Age ve Sydney Morning Herald gazeteleri ise Avustralya'nın federal sağlık yetkililerinin Avustralya Açık dahil ülkedeki tüm tenis organizasyonlarından sorumlu Avustralya Tenis'in CEO'su Craig Tiley'e 2 kez yazılı uyarı göndererek aşı olmamış ve son 6 ayda Kovid geçirmiş kişilere Avustralya'ya karantinadan azade seyahat hakkı verilmeyeceğini bildirdiğini yazdı. Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaletinin Başbakan Vekili Jacinta Allan, Morrison hükümetinin Kovid enfeksiyonu geçirmiş olmanın gerçek bir muafiyet olarak kabul edilmeyeceğini belirten mektupları hakkında ne Avustralya Tenis'in ne de Tiley'nin Victoria eyalet hükümetini bilgilendirdiğini açıkladı.Victoria sağlık bakanlığının kurduğu bağımsız kurulun Djokovic'e sağladığı tıbbi muafiyetin, Djokovic'in eyalete varmasından sonra Avustralya Açık'ta oynamasına izin verdiğini, ancak iznin Djokovic'in Avustralya'ya varışınsan sonra yürürlüğe girmesini öngördüğünü anlatan Allan, "Turnuvaya ancak uygun vizeyi aldıysanız katılabilirsiniz ve bu Britanya Milletler Topluluğuna bağlı federal hükümeti ilgilendiren bir mesele" dedi. Avustralya'da anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Anthony Albanese, ilk etapta Djokovic'in vizesinin neden onaylandığını anlamadığını söyledi. Albanese, "Djokovic'in aşı karşıtı söylemler içeren açıklamaları, apaçık yürüttüğü kampanya göz önüne alındığında pozisyonu gayet netti. Nasıl oldu başta vize verildi" tepkisini gösterdi. Haberlerden ve açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla çevrimiçi olarak otomatik oluşturulan vize alan Djokovic'in Avustralya'ya indiğinde ülkeye girmeye uygun olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.Tartışmalı durumlar aşısız Djokovic'le sınırlı değil. Rus kadın tenisçi Natalia Vikhlyantseva'ya, aşı olmasına rağmen, Sputnik aşısı Avustralya'da geçerli olmadığından Avustralya Açık'a katılma izni verilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/asisiz-djokovici-almayan-avustralyayi-sirbistan-lideri-tacizle-suclarken-nadal-asi-lazim-dedi-1052460477.html
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novak djokovic

'Sırbistan'ı ezdirmeyiz, Djokovic'i yedirmeyiz' tepkisine, Avustralya'dan 'Gitmekte serbest' yanıtı

12:58 07.01.2022 (güncellendi: 13:24 07.01.2022)
© REUTERS / MIKE SEGARNovak Djokovic, Tokyo Olimpiyatı yarı finallerinde Alexander Zverev'e elendi
Novak Djokovic, Tokyo Olimpiyatı yarı finallerinde Alexander Zverev'e elendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / MIKE SEGAR
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Djokovic'in aşısız şekilde Avustralya Açık'ta oynama girişimi hüsrana uğrarken, ailesi 'Sırbistan'ı ezmeyi amaçlayan siyasi komploya kurban gittiği' görüşünde. Sırp hükümeti, dünya bir numarasının kaçak göçmenlerle aynı otelde tutulmamasını istedi. Avustralya İçişleri Bakanı ise "Djokovic'i esir almadık, istediği zaman gitmekte serbest" dedi.
En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic'in havaalanında durdurulması ve vizesinin iptal edilmesi üzerine memleketi Sırbistan'da infial, Avustralya'da izahat çabası var.
Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi. Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul.
Belgrad'da ise Djokovic ailesinin basın toplantısı düzenleyerek, babanın Djokovic'e destek için meclis önünde toplanmaya çağırdıklarına megafonla seslenerek halkı galeyana getirdiği sahneler yaşandı. Aile olayı 'Djokovic'in Sırbistan'ı ezmeyi amaçlayan siyasi bir gündemin kurbanı olması' şeklinde değerlendirdi.
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir tenis maçında Novak Djokovic'e destek için Sırbistan bayrağı açan Sırp fanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
SPOR
Aşısız Djokovic'i almayan Avustralya'yı Sırbistan lideri 'tacizle' suçlarken, Nadal 'Aşı lazım' dedi
Dün, 11:50
Djokovic'in kazandığı 9 Avustralya Açık kupasını gösteren baba, oğlunun zulüm gördüğünü, ama kimseye, hatta Avustralya hükümetine bile yenilmeyeceğini söyledi. Avustralyalı yetkililerin oğluna Sırp olduğu için kötü muamele ettiğini öne sürerek "İsa'yı çarmıha gerdiler ve şimdi aynı şekilde Novak'ı çarmıha germeye ve dizlerinin üzerine çöktürmeye çalışıyorlar" iddiasında bulunan Srdjan Djokovic, şöyle konuştu:
"Onu esaret altında tutuyorlar. Sırbistan'ı ve Sırp halkını ezmek için onun üzerine basıyorlar. [Avustralya Başbakanı] Scott Morrison ile benzerleri, Sırbistan'ı dize getirmek için Novak'a saldırmaya cüret etti."
"Bunun sporla ilgisi yok, bu siyasi bir gündem. Novak, dünyanın en iyi tenis oyuncusu ve en iyi atleti, ancak Batı'dan birkaç yüz milyon insan bunu kaldıramıyor."
"Sırbistan gururlu bir ulus, uygar bir ulus, biz asla saldırmadık, sadece kendimizi savunduk. Novak'ın şu anda yaptığı şey de bu."
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Sırp devletini Avustralya'ya karşı seferber edip Djokovic ile telefon görüşmeleri gerçekleştirirken, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın Avustralya'nın Belgrad Büyükelçiliği'ne, Sırbistan'ın Canberra Büyükelçiliği'nin Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na Sırp tenisçiye kötü muamele gerekçesiyle protesto notası verdiği açıklandı.
Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'yi bakanlığa çağırıp Sırp tenisçiye reva görülen muameleyle ilgili sözlü nota verdiğini belirten Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, "Djokovic'in suçlulara ya da yasadışı göçmenlere değil de dünyanın en iyi sporcusuna layık bir konaklama tesisine nakledilmesi için büyükelçinin kişisel olarak eyleme geçmesini bekliyoruz" dedi.
Starovic, 'Belgrad'ın Avustralya yargısının kararlarını etkilemek istemediğini, ama Avustralya hükümetinin iki ülke arasındaki iyi diplomatik ilişkilerin ruhuna uygun hareket edip Djokovic'in Ortodoks Noeli'ni daha iyi konaklama şartlarında geçirmesine izin vermesini beklediklerini' söyledi.
"Sırp kamuoyunda, Djokovic'in kendi isteği dışında siyasi oyunların kurbanı olduğuna ve daha sonra aşağılanacağı Avustralya'ya gitmesi için tuzağa düşürüldüğüne dair güçlü bir his var" vurgusunu yapan Dışişleri Bakanı, 'Djokovic'in suçlu, terörist, yasadışı göçmen olmadığı halde Avustralyalı yetkililerden öyleymiş gibi muamele gördüğünü, bunun da hayranlarını ve Sırbistan'ın yurttaşlarını kızdırdığına' dikkat çekti.
Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews ise dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Avustralya'da esaret altında tutulduğu iddiasını reddetti. "Öncelikle Djokovic'in Avustralya'da tutsak olmadığını söyleyebilir miyim? İstediği zaman gitmekte özgür ve Sınır Gücü bunu kolaylaştırmaya hazır" diyen Andrews, aşılandığına dair kanıtı sunmayan Djokovic'i 'Avustralya'ya girmek için gerekli belgelere sahip olmamakla' suçladı.
Djokovic'in daha önce Kovid geçirmesi üzerinden aşıdan tıbbi muafiyet izni aldığı belirtiliyor. The Age ve Sydney Morning Herald gazeteleri ise Avustralya'nın federal sağlık yetkililerinin Avustralya Açık dahil ülkedeki tüm tenis organizasyonlarından sorumlu Avustralya Tenis'in CEO'su Craig Tiley'e 2 kez yazılı uyarı göndererek aşı olmamış ve son 6 ayda Kovid geçirmiş kişilere Avustralya'ya karantinadan azade seyahat hakkı verilmeyeceğini bildirdiğini yazdı.
Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaletinin Başbakan Vekili Jacinta Allan, Morrison hükümetinin Kovid enfeksiyonu geçirmiş olmanın gerçek bir muafiyet olarak kabul edilmeyeceğini belirten mektupları hakkında ne Avustralya Tenis'in ne de Tiley'nin Victoria eyalet hükümetini bilgilendirdiğini açıkladı.
Victoria sağlık bakanlığının kurduğu bağımsız kurulun Djokovic'e sağladığı tıbbi muafiyetin, Djokovic'in eyalete varmasından sonra Avustralya Açık'ta oynamasına izin verdiğini, ancak iznin Djokovic'in Avustralya'ya varışınsan sonra yürürlüğe girmesini öngördüğünü anlatan Allan, "Turnuvaya ancak uygun vizeyi aldıysanız katılabilirsiniz ve bu Britanya Milletler Topluluğuna bağlı federal hükümeti ilgilendiren bir mesele" dedi.
Avustralya'da anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Anthony Albanese, ilk etapta Djokovic'in vizesinin neden onaylandığını anlamadığını söyledi. Albanese, "Djokovic'in aşı karşıtı söylemler içeren açıklamaları, apaçık yürüttüğü kampanya göz önüne alındığında pozisyonu gayet netti. Nasıl oldu başta vize verildi" tepkisini gösterdi.
Haberlerden ve açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla çevrimiçi olarak otomatik oluşturulan vize alan Djokovic'in Avustralya'ya indiğinde ülkeye girmeye uygun olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.
Tartışmalı durumlar aşısız Djokovic'le sınırlı değil. Rus kadın tenisçi Natalia Vikhlyantseva'ya, aşı olmasına rağmen, Sputnik aşısı Avustralya'da geçerli olmadığından Avustralya Açık'a katılma izni verilmedi.
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