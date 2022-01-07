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Koronavirüs tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak
© Fotoğraf : Bristol County Sheriff's OfficeABD'nin Boston kentinde, Kovid-19'a yakalanmış kişilere özgü kokuyu algılamak üzere eğitilen iki polis köpeğinin bazı okullarda görev yapacağı duyuruldu.
ABD'nin Boston kentinde, Kovid-19'a yakalanmış kişilere özgü kokuyu algılamak üzere eğitilen iki polis köpeğinin bazı okullarda görev yapacağı duyuruldu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Boston kentinde Labrador ve Golden Lab cinsi iki köpek, bir adli tıp enstitüsü tarafından virüsün kokusunu algılayacak şekilde eğitildi.
Bristol Polis Departmanı'ndan Kaptan Paul Douglas, köpeklerin, Kovid-19'un Omicron, Delta dahil tüm varyantlarını tespit edebileceğini belirtti.
Fairhaven Okul Müdürü Tara Kohler, köpeklerin okuldaki varlığının öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacağını, aynı zamanda da yönetimin salgın riskini azaltmak için her yolu denediğini göstereceğini ifade etti.
'Kovid-19 avcısı' iki köpeğin, Bristol bölgesindeki Freetown, Lakeville ve Norton okullarında görev yapacağı kaydedildi.
DeEtta Mills is the Dir. of the International Forensic Research Institute at FIU & Biology Chair -- in Norton today to certify the detector dogs.— Kelly O'Neill (@NBC10_KellyO) January 5, 2022
The program was modeled after training dogs to sniff out a fungus that killed avocado trees in Florida. pic.twitter.com/V47qOYb8Fu