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Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T15:57+0300
2022-01-07T15:57+0300
2022-01-07T16:02+0300
burak yılmaz
spor
lille
koronavirüs
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Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, 'Pozitif(+)' ifadesini kullandı.Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/burak-yilmazdan-sampiyonlar-liginde-ofsayt-rekoru-1050051503.html
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burak yılmaz, lille, koronavirüs
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı 15:57 07.01.2022 (güncellendi: 16:02 07.01.2022)
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Lille'de forma giyen
Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, '
Pozitif(+)' ifadesini kullandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.