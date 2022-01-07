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Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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burak yılmaz
spor
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Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, 'Pozitif(+)' ifadesini kullandı.Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/burak-yilmazdan-sampiyonlar-liginde-ofsayt-rekoru-1050051503.html
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burak yılmaz, lille, koronavirüs

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

15:57 07.01.2022 (güncellendi: 16:02 07.01.2022)
© AABurak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, 'Pozitif(+)' ifadesini kullandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Burak Yılmaz, Lille - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru
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