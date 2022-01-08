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Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı
Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Lider Trabzonspor Cornelius'un golüyle sahadan galip ayrıldı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T01:08+0300
2022-01-08T01:08+0300
spor
spor toto süper lig
trabzonspor
yeni malatyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. ​​​​​​​Bordo mavililerin galibiyet golünü 23'üncü dakikada Cornelius attı.Bu sonuçla Trabzonspor 49 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada kaldı.Maçın önemli anları şöyle:Trabzonspor, 9'uncu dakikada gole yaklaştı. Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.23'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.29'uncu dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.31'inci dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.45+3'te Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.56'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.61'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.78'inci dakikada gelişen Trabzonspor hücumunda sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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spor toto süper lig, trabzonspor, yeni malatyaspor

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

01:08 08.01.2022
© AASüper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Lider Trabzonspor Cornelius'un golüyle sahadan galip ayrıldı.
Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Lider Trabzonspor Cornelius'un golüyle sahadan galip ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Lider Trabzonspor Cornelius'un golüyle sahadan galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. ​​​​​​​
Bordo mavililerin galibiyet golünü 23'üncü dakikada Cornelius attı.
Bu sonuçla Trabzonspor 49 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada kaldı.
Maçın önemli anları şöyle:
Trabzonspor, 9'uncu dakikada gole yaklaştı. Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.
23'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
29'uncu dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
31'inci dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.
45+3'te Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
56'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
61'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.
78'inci dakikada gelişen Trabzonspor hücumunda sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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