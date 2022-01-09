https://tr.sputniknews.com/20220109/afganistandan-tahliye-kaosu-sirasinda-kaybolan-bebek-ailesine-kavustu-1052550661.html

Afganistan'dan tahliye kaosu sırasında kaybolan bebek, ailesine kavuşuyor

Afganistan'dan tahliye kaosu sırasında kaybolan bebek, ailesine kavuşuyor

ABD güçlerinin çekilirken kendileriyle birlikte çalışmış Afganları tahliyesinde yaşanan kaos sırasında ailesinin dikenli teller üzerinden ABD askerlerine... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T15:15+0300

2022-01-09T15:15+0300

2022-01-09T15:47+0300

dünya

afganistan

kabil

bebek

erkek çocuk

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Ağustosta ABD güçlerinin çekilmesine koşut Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi karşısında çaresizce Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar arasında olan ABD Büyükelçiliği koruması Mirza Ali Ahmedi ile ailesi, Kabil Havaalanı'na girmeye çalışırken yaşanan izdihamda kaybettikleri erkek bebeklerini sonunda buldu. Bebeği bulamadan ailece tahliye edildilerAile, arkadan bastıran binlerce kişinin ayakları altında ezilmesin diye dikenli teller üzerinden ABD askerlerine verdiği 2 aylık Süheyl Ahmedi'yi sonunda havaalanının içine girdiğinde hiçbir yerde bulamamıştı. Nafile arayışların ardından Mirza Ali Ahmedi, eşi Süreyya ve 4 çocukları bir ABD uçağına bindirilerek Afganistan'dan tahliye edilmişti. 'Eve götürüp kendi evladım gibi yetiştirmeye karar verdim'Ailenin aylarca akıbetini öğrenemediği Süheyl'in hikayesini Reuters'in haberleştirmesinin ardından, kasımda bebeğin izi 29 yaşındaki taksi sürücüsü Hamid Safi'nin evine kadar sürüldü. Reuters'e konuşan Safi, bebeği havaalanında tek başına yerde ağlarken bulduğunu, ailesini bulma çabasının başarısız olması üzerine eve götürmeye, eşi ve diğer çocuklarıyla birlikte kendi evlatları gibi yetiştirmeye karar verdiğini anlattı. Facebook'ta paylaşınca izi bulunduBebeğe Muhammed Abed adını koyan Safi ailesi, tüm çocukların birlikte fotoğraflarını Safi'nin Facebook sayfasında paylaştı. Bu sayede Süheyl'in nerede olduğu ortaya çıkınca, bebeğin büyükbabası Muhammed Kasım Razavi, yaşadığı Afganistan'ın kuzey doğusundaki Bedahşan vilayetinden yola çıkıp uzun bir yolculuk sonucunda başkent Kabil'e vardı ve bebeğin iadesini istedi. 'Bizi de ABD'ye tahliye etsinler, bebeği verelim'Reuters'e göre bebeği doğrudan vermeye yanaşmayan Safi, karşılığında kendisi ve ailesinin de ABD'ye tahliyesini talep etti. 7 haftalık pazarlıkların ve Safi'nin kısa süreliğine gözaltına alınmasının ardından, Taliban polisi iki taraf arasında anlaşma sağladı. Cumartesi günü hüngür hüngür ağlayan Safi, bebeği kendi elleriyle öz dedesine teslim etti. Dedenin bebeği teslim almasını izleyen aileden şarkılı danslı kutlamaBu sahneyi video chat teknolojisiyle izleyen Ahmedi ailesi sevinçten çılgına döndü. Dede Razavi "Kutlamalar, şarkı, dans, her şey vardı, adeta düğün gibiydi" dedi. Artık Ahmedi ailesi, yaşamakta oldukları ABD'nin Michigan eyaletine Süheyl'i getirtmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210822/kabil-havalimaninda-duvarin-uzerinden-abd-askerlerine-verilirken-goruntulenen-bebek-ailesine-1048229101.html

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bebek

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, kabil, bebek, erkek çocuk, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı