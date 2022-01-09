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https://tr.sputniknews.com/20220109/kibrisin-guneyinde-cumhurbaskanligi-yarisi-hristodulidis-disisleri-bakanligindan-istifa-etti--1052553682.html
Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti
Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti
Güney Kıbrıs'ta iktidardaki sağ partide 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday gösterileceği konusuna iç çekişme yaşanırken, Dışişleri Bakanı Nikos... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:49+0300
2022-01-09T17:10+0300
dünya
güney kıbrıs
nikos anastasiadis
seçim
nikos hristodulidis
istifa
disi
demokratik seferberlik partisi (disi)
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Güney Kıbrıs'a cumhurbaşkanı olma emelleri bilinen Nikos Hristodulidis, Mart 2018'de atandığı Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayarak iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) içinde yaşanan çekişmeyi kızıştırdı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın adayı olmak isteyen DİSİ Genel Başkanı Averof Noefitu, cuma günü yaptığı açıklamada, Hristodulidis'i niyetlerini net şekilde belli etmeye çağırmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde yarışmak üzere Hristodulidis’in adaylık başvurusu yapması halinde DİSİ başkanlığından istifaya hazır olduğunu söyleyen Neophytou “DİSİ başkanlığından istifaya hazırım, gel yarışalım” diyerek Dışişleri Bakanı'na meydan okumuştu.Hristodulidis, bugün yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 'ilgilendiğini', ancak henüz kesin bir karar almaya hazır olmadığını söyleyerek "Nihai kararımı verdiğimde bir duyuru yapacağım" dedi. DİSİ içi adaylık yarışı yarın resmen başlayacak. Hristodulidis'in cumhurbaşkanlığı peşinde koştuğuna dair söylentilerin dolaşmasına rağmen sessiz kalması, bağımsız olarak adaylığını koyması ihtimalinin partideki bölünmeyi derinleştireceği spekülasyonlarına neden oluyor. 9 yıldır Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in hükümetinde yer alan Hristodulidis, Anastasiadis'e birkaç gün önce sunduğu istifasının 7 Ocak'ta kabul edildiğini ve 11 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210930/hristodulidis-ankaranin-yeni-osmanlicilik-siyaseti-tum-bolge-ulkeleri-icin-buyuk-endise-kaynagi-1049383559.html
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güney kıbrıs, nikos anastasiadis, seçim, nikos hristodulidis, istifa, disi, demokratik seferberlik partisi (disi)

Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti

16:49 09.01.2022 (güncellendi: 17:10 09.01.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girKıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Güney Kıbrıs'ta iktidardaki sağ partide 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday gösterileceği konusuna iç çekişme yaşanırken, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs'a cumhurbaşkanı olma emelleri bilinen Nikos Hristodulidis, Mart 2018'de atandığı Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayarak iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) içinde yaşanan çekişmeyi kızıştırdı.
2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın adayı olmak isteyen DİSİ Genel Başkanı Averof Noefitu, cuma günü yaptığı açıklamada, Hristodulidis'i niyetlerini net şekilde belli etmeye çağırmıştı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde yarışmak üzere Hristodulidis’in adaylık başvurusu yapması halinde DİSİ başkanlığından istifaya hazır olduğunu söyleyen Neophytou “DİSİ başkanlığından istifaya hazırım, gel yarışalım” diyerek Dışişleri Bakanı'na meydan okumuştu.
Hristodulidis, bugün yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 'ilgilendiğini', ancak henüz kesin bir karar almaya hazır olmadığını söyleyerek "Nihai kararımı verdiğimde bir duyuru yapacağım" dedi.
DİSİ içi adaylık yarışı yarın resmen başlayacak. Hristodulidis'in cumhurbaşkanlığı peşinde koştuğuna dair söylentilerin dolaşmasına rağmen sessiz kalması, bağımsız olarak adaylığını koyması ihtimalinin partideki bölünmeyi derinleştireceği spekülasyonlarına neden oluyor.
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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9 yıldır Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in hükümetinde yer alan Hristodulidis, Anastasiadis'e birkaç gün önce sunduğu istifasının 7 Ocak'ta kabul edildiğini ve 11 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.
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