https://tr.sputniknews.com/20220109/kibrisin-guneyinde-cumhurbaskanligi-yarisi-hristodulidis-disisleri-bakanligindan-istifa-etti--1052553682.html

Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti

Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti

Güney Kıbrıs'ta iktidardaki sağ partide 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday gösterileceği konusuna iç çekişme yaşanırken, Dışişleri Bakanı Nikos... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T16:49+0300

2022-01-09T16:49+0300

2022-01-09T17:10+0300

dünya

güney kıbrıs

nikos anastasiadis

seçim

nikos hristodulidis

istifa

disi

demokratik seferberlik partisi (disi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103781/99/1037819937_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e17c4588e2bb6a94d80818901ffddbd9.jpg

Güney Kıbrıs'a cumhurbaşkanı olma emelleri bilinen Nikos Hristodulidis, Mart 2018'de atandığı Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayarak iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) içinde yaşanan çekişmeyi kızıştırdı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın adayı olmak isteyen DİSİ Genel Başkanı Averof Noefitu, cuma günü yaptığı açıklamada, Hristodulidis'i niyetlerini net şekilde belli etmeye çağırmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde yarışmak üzere Hristodulidis’in adaylık başvurusu yapması halinde DİSİ başkanlığından istifaya hazır olduğunu söyleyen Neophytou “DİSİ başkanlığından istifaya hazırım, gel yarışalım” diyerek Dışişleri Bakanı'na meydan okumuştu.Hristodulidis, bugün yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 'ilgilendiğini', ancak henüz kesin bir karar almaya hazır olmadığını söyleyerek "Nihai kararımı verdiğimde bir duyuru yapacağım" dedi. DİSİ içi adaylık yarışı yarın resmen başlayacak. Hristodulidis'in cumhurbaşkanlığı peşinde koştuğuna dair söylentilerin dolaşmasına rağmen sessiz kalması, bağımsız olarak adaylığını koyması ihtimalinin partideki bölünmeyi derinleştireceği spekülasyonlarına neden oluyor. 9 yıldır Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in hükümetinde yer alan Hristodulidis, Anastasiadis'e birkaç gün önce sunduğu istifasının 7 Ocak'ta kabul edildiğini ve 11 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210930/hristodulidis-ankaranin-yeni-osmanlicilik-siyaseti-tum-bolge-ulkeleri-icin-buyuk-endise-kaynagi-1049383559.html

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kıbrıs, nikos anastasiadis, seçim, nikos hristodulidis, istifa, disi, demokratik seferberlik partisi (disi)