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Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi
Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi
İttifak Holding Konyaspor'da, Demir Grup Sivasspor maçına dakikalar kala koronavirüs şoku yaşandı. 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testleri... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:22+0300
2022-01-09T13:22+0300
koronavirüs
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maç
sivasspor
konyaspor
koronavirüs
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Süper Lig'de 2'nci sırada zirve yarışını sürdüren Konyaspor, bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Maç öncesi yapılan koronavirüs testinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı. Açıklamada, ''Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir'' denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220108/besiktasta-yardimci-antrenor-serdar-topraktepenin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052520339.html
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futbol, maç, sivasspor, konyaspor, koronavirüs

Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi

13:22 09.01.2022
© DHAKonyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi
Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© DHA
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İttifak Holding Konyaspor'da, Demir Grup Sivasspor maçına dakikalar kala koronavirüs şoku yaşandı. 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkarken üst yolunum yolu enfeksiyon bulguları tespit edilen 3 oyuncu ise Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
Süper Lig'de 2'nci sırada zirve yarışını sürdüren Konyaspor, bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Maç öncesi yapılan koronavirüs testinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi.
Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı. Açıklamada, ''Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir'' denildi.
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