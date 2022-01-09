https://tr.sputniknews.com/20220109/konyasporda-maca-saatler-kala-3-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1052547886.html

Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi

Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi

İttifak Holding Konyaspor'da, Demir Grup Sivasspor maçına dakikalar kala koronavirüs şoku yaşandı. 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testleri... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T13:22+0300

2022-01-09T13:22+0300

2022-01-09T13:22+0300

koronavirüs

futbol

maç

sivasspor

konyaspor

koronavirüs

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Süper Lig'de 2'nci sırada zirve yarışını sürdüren Konyaspor, bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Maç öncesi yapılan koronavirüs testinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı. Açıklamada, ''Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir'' denildi.

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futbol, maç, sivasspor, konyaspor, koronavirüs