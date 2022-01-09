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Pakistan'da yoğun kar yağışı: 23 kişi donarak öldü
Pakistan'da yoğun kar yağışı: 23 kişi donarak öldü
Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:16+0300
2022-01-09T16:16+0300
2022-01-09T16:22+0300
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Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan'ın başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor. Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Pakistan'da yoğun kar yağışı: 23 kişi donarak öldü 16:16 09.01.2022 (güncellendi: 16:22 09.01.2022)
Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.
Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan'ın başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.
Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.
Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.