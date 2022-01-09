https://tr.sputniknews.com/20220109/pakistanda-yogun-kar-yagisi-23-kisi-donarak-oldu-1052552553.html

Pakistan'da yoğun kar yağışı: 23 kişi donarak öldü

Pakistan'da yoğun kar yağışı: 23 kişi donarak öldü

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T16:16+0300

2022-01-09T16:16+0300

2022-01-09T16:22+0300

pakistan

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Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan'ın başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor. Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220107/japonyada-siddetli-kar-yagisi-215-kisi-hastaneye-kaldirildi-1052499006.html

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