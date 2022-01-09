https://tr.sputniknews.com/20220109/torenden-once-ogrencilere-sarki-soyleyen-ogretmen-mudure-yakalandi-1052554479.html

Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı

Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı

Okul bahçesinde tören için kurulan mikrofonun başına geçen ve öğrencilere şarkı söyleyen genç öğretmen, müdüre yakalandı. Öğrenciler ise şarkıyı dinlerken... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T17:33+0300

2022-01-09T17:33+0300

2022-01-09T17:33+0300

yaşam

okul

öğretmen

müdür

öğrenci

tören

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Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi.Yonca Evcimik’in “Bandıra Bandıra” şarkısını söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi. Öğretmenin şarkıya devam ettiği anlarda müdür bir yandan gülerken bir yandan da mimikleriyle öğrencilere durumu fark ettirmemelerini söyledi.Öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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okul, öğretmen, müdür, öğrenci, tören